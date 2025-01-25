該會於2015年成立，旨在發展及提高環保專才的標準，同時推動香港成為高品質環保產業發展中心。香港環專會在去年11月8日，根據《香港合資格環保專業人員學會條例（第1183章）》獲授法定機構地位，為香港環保專業奠下里程碑。

香港環專會專業資格獲公私營界別廣泛認可， 而且覆蓋眾多專業範疇，惠及現職或有意投身環保專業的人員。專業資格考試的評估涵蓋了六個關鍵領域，包括空氣、環境科學及管理和政策、環境影響及健康風險評估、噪音、廢物及水質。香港環專會將持續檢視和擴大專業資格的領域，以滿足市場不斷變化的需求。

香港環專會是全球首個涵蓋多個環保領域，並提供單一認證的機構；亦是香港唯一獲法定認可的環保專業資格組織。環境及生態局局長謝展寰表示：「隨著各類大型的區域性基礎設施項目，都要求有合資格環保專業人才參與，令這類人才的需求日趨殷切，環專會獲取法定地位，正好回應社會這方面的需求。我們相信香港環專會將持續帶領業界創造更豐碩的成果。」

香港環專會亦不斷擴大本地「綠色人才庫」。隨著相關條例的生效，香港環專會的培訓計劃和專業評估將有助實現環保專業化的目標。自條例生效起，企業可更信賴香港環專會的認證作為識別和招聘頂尖環保人才的基準。目前，政府的環保項目招標，大部分要求服務提供者或其僱員擁有香港環專會的資格，私營企業亦相繼跟隨。這有助推動及確保香港發展成為優質環保產業發展中心。

香港環專會會長張振明表示：「通過系統化的專業資格認證，我們旨在培育大量「綠色人才」，並吸引更多環保企業和項目落戶香港。我們正積極爭取加入CEPA協議，以推動兩地專業資格互認，使更多香港環保專業人員和公司能夠在中國內地執業。香港環專會法定地位的確定，有助增強綠色產業的協同效應，對於提升綠色政策、建設、技術和研究方面的水平扮演著至關重要的角色，實現綠色發展的循環。」。展望未來，該會會持續擴大認可大學課程，加強在職培訓，並加深與大灣區的協作，使香港成為環保卓越中心。