他指，這次出席年會除了獲邀在正式專題環節、座談會和餐會上，分享香港在應對氣候變化、綠色金融和金融創新等領域的經驗和觀點外，還分別與多位政商領袖舉行雙邊會議，交流對不同經濟和金融議題的看法和關注點，亦讓其可多角度介紹香港的優勢和最新發展方向，探討如何加強合作，開拓更多互利共贏的機遇。

與會者對全球發展格局，尤其中國和美國的經濟情況以及中美關係往後發展有著高度關注。國務院副總理丁薛祥今年親身出席年會並作特別致辭，以事實和數據充分說明中國經濟的趨勢性特徵，讓外商和外資對國家的發展方向、路徑和動能所在有更充份的理解，加強了他們對中國發展的信心等。

年會的另一焦點落在美國新政府的經濟和外交政策，特別是其對全球貿易、國際關係、氣候變化應對等方面的最新取態。在單邊主義和保護主義的陰霾下，國際經濟體系面臨更大的割裂風險，未來全球發展的不確定性勢必增加。

陳茂波指，如果合作不再是必然的常態，就須合力讓其成為共同最好的選擇。在當前全球經濟漸趨多極化、碎片化的新格局中，與仍然相信多邊合作還是會帶來互利共贏結果的經濟體結伴，讓彼此都可以發展得更好更快。雙邊合作、多邊合作、區域合作，未來愈顯重要。而科技革新帶來的機遇和挑戰，亦是全球關心和須聚焦應對的重要課題等。

他指，香港憑著「一國兩制」的制度優勢，一直發揮「內聯外通」的關鍵功能，在貢獻國家高水平對外開放、為自身發展開拓新增長點的同時，也為全球的企業和投資者創造價值。事實上，香港可以在不同領域，例如科技和綠色金融方面，助力連結國家與發達經濟體以及「全球南方」新興市場，貢獻其聯動發展。

在科技變革方面，香港正銳意發展人工智能產業，全力提速為數字基建擴容，其中人工智能超算中心的首階段設施亦已於去年底投入服務。匯聚內地和國際數據的獨特優勢，讓香港可為世界各地不少在人工智能和生物科技等領域的科研機構和企業，提供優質的發展土壤，加上全鏈條的金融服務和積極吸引海內外科技人才來港，將促進相關產業生態圏提速蓬勃發展。

香港是亞洲領先的綠色金融中心，另一方面家族辦公室、私募基金、財富和資產管理業務生態蓬勃，可高效連結和配對全球財富和各地的氣候轉型項目，為區域以及全球的可持續發展作出貢獻。