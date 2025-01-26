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信華信遞表申請在港上市 去年首九個月賺1.2億元人幣

軟件技術服務供應商信華信技術國際（下稱信華信）於上周五（24日）向港交所遞表申請上市，聯席保薦人為中信證券與大和。去年8月，投資推廣署布信華信在香港設立地區總部。

招股書顯示，信華信業務模式是面向系統集成商以及終端客戶，開展軟件開發及交付服務、數字化產品及解決方案，以及應用程序託管服務。另外日本是信華信的主要海外市場，截至去年9月底止，公司服務逾400家海外客戶，其中核心企業集團客戶約10家，包括伊藤忠集團、大和總研、日本電氣集團、日立集團、NTT DATA集團、日鐵系統集成和TIS INTEC集團等。

財務方面，截至2022年度及2023年度，收入分別為16.32億元（人民幣，下同）及19.26億元，利潤錄得1.82億元及2.70億元。截至去年9月底止首九個月，公司收入錄得13.10億元，2023年同期為13.84億元；期內利潤為1.20億元，2023年同期是1.66億元。公司解釋，這主要是由於日圓大幅貶值以致人民幣呈報的收入減少。

所得資金元預期將用於研發，以在未來五年加強技術實力及推動服務及解決方案方面的創新；提升未來四年公司在日本及新興市場的服務及解決方案交付能力、以及銷售、營銷及品牌推廣；潛在戰略投資或收購；及一般公司用途及營運資金需求。