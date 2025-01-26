公告指出，該認購股份相當於正通汽車現有已發行股本約199.26%，若認購事項完成後，將相當於擴大後已發行股本約66.58%。另外，認購人及其一致行動人士持有8.43億股份，相當於公司已發行股本約25.19%，若完成後，持股比例將增至不多於75%。

根據收購守則規則，認購人有責任提出強制性全面要約，而認購人已向執行人員申請清洗豁免（即豁免全面收購責任），但須待獨立股東於股東特別大會上，分別就清洗豁免及關連認購事項以投票表決方式獲至少75%及超過50%票數批准後，方可作實。值得留意是，若清洗豁免未獲批准，認購人保留其豁免有關清洗豁免的先決條件的權利。

公司表示，考慮到認購人願意向公司大規模注資以維持其運營，並支持其未來運營，董事認為認購價是公平合理並符合公司及全體股東的利益。至於所得款項淨額擬用作支持日常經營、補充流動資金；為未來不時出現的戰略投資或產業併購市場機遇提供資金；以及償還現存債務，以減低財務成本。

中國正通汽車委任華泰為其財務顧問，認購人則委任中信證券（香港）為其財務顧問。