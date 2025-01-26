moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

正通汽車向大股東溢價配股 集資10億元

中國正通汽車（1728）公布，公司於上周六（25日）與主要股東國貿控股間接全資擁有的信達汽車（認購人）訂立認購協議。據此，信達汽車同意以總現金代價約10億元認購66.69億股，認購價為每股0.15元，較上個交易日收市價每股0.11元溢價約36.36%。

公告指出，該認購股份相當於正通汽車現有已發行股本約199.26%，若認購事項完成後，將相當於擴大後已發行股本約66.58%。另外，認購人及其一致行動人士持有8.43億股份，相當於公司已發行股本約25.19%，若完成後，持股比例將增至不多於75%。

根據收購守則規則，認購人有責任提出強制性全面要約，而認購人已向執行人員申請清洗豁免（即豁免全面收購責任），但須待獨立股東於股東特別大會上，分別就清洗豁免及關連認購事項以投票表決方式獲至少75%及超過50%票數批准後，方可作實。值得留意是，若清洗豁免未獲批准，認購人保留其豁免有關清洗豁免的先決條件的權利。

公司表示，考慮到認購人願意向公司大規模注資以維持其運營，並支持其未來運營，董事認為認購價是公平合理並符合公司及全體股東的利益。至於所得款項淨額擬用作支持日常經營、補充流動資金；為未來不時出現的戰略投資或產業併購市場機遇提供資金；以及償還現存債務，以減低財務成本。

中國正通汽車委任華泰為其財務顧問，認購人則委任中信證券（香港）為其財務顧問。