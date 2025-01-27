公司指，出售事項將不會對匯漢及泛海國際的綜合收益表造成任何影響，以及收益約1.08億港元（即出售事項項下的代價與投資成本及開支之間的差額）將由投資重估儲備轉撥至收益儲備。所得款項用作匯漢集團及泛海國際集團的一般營運資金。

Amer Sports 為一間全球體育用品公司，總部位於芬蘭，擁有國際知名品牌，股份於紐約證券交易所上市及報盤（股份代號：AS）。

資料顯示，安踏體育（2020）為Amer Sports, Inc. 的最大股東，Amer Sports,Inc.旗下品牌包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic。

公司指，出售事項構成匯漢集團及泛海國際集團之部分投資活動，該等活動為彼等一般及日常業務過程中進行。作為彼等主要業務之一部分，匯漢集團及泛海國際集團監察彼等各自證券投資組合之表現，並不時對該等組合（有關所持證券之類別及╱或金額） 作出相應調整。出售事項將為匯漢集團及泛海國際集團提供變現其於已出售投資股份投資之機會，並可就其他企業用途重新分配資源。

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