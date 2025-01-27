美股向下，港股ADR跌22點或0.11%，報20045點，即月恒指夜期升43點，報20147點，夜期高水81點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.25%，折合報392.15元；阿里巴巴（9988）升3.53%，折合報86.78元；美團（3690）升0.46%，折合報152.57元；匯控（0005）跌0.23%，折合報79.89元；建行（0939）升1.24%，折合報6.31元。
道期現跌0.291%；標期現跌0.65%；納期現跌1.28%。日本東證指數現升0.67%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數休市。
VIX指數隔晚跌1.13%或0.17點，報14.85點。
紐油現跌0.96%或0.71美元，報73.94美元；布油現跌1.09%或0.85美元，報77.64美元；金價現跌0.06%或1.81美元，報2768.77美元；LME 銅期貨隔晚升0.47%或44美元，報9276美元。比特幣現跌2.41%或2528.59美元，報102037.54美元；美國10年期債息現跌0.66%或0.0305厘，報4.5909厘。
RIMBACO（1953）最快今日公布業績。
正通汽車（1728）向大股東溢價配股 集資10億元。
鞍鋼股份（0347）盈警，去年淨虧損達71億人幣。
第七大道（0797）執董兼首席務總監李正全辭任。
山東黃金（1787）盈喜，去年多賺最多37%。
傳煤氣（0003）旗下怡斯萊擬最快明年歐洲上市。
新世界發展（0017）確認接獲洽購K11 Art Mall，未訂任何協議。
中遠海能（1138）未來3年派息率不少於三成。
海通證券（6837）料去年盈轉虧34億人幣。
東航（0670）料去年全年虧損最多43億人幣。
南方航空（1055）盈警，料去年最多蝕18.7億人幣。
華寶國際（0336）料去年轉蝕最多4.55億人幣。
國泰君安（2611）去年純利130億人幣，按年升39%。
帝國科技控股（0776）股東擬配售25%股份。
中銀香港（2388）21億元購中銀國際私行，4.5億元售寶生證券。
中國石化（0386）去年原油產量2.8億桶，升0.26%。
中國財險（2328）發盈喜，料去年純利增最多40%。
小米召回3萬輛SU7電動汽車，進行遠程升級軟件。（1810）。國內外汽車品牌召回超過353萬輛，按月增逾3倍。
百度（9888）文心一言用戶規模4.3億，在港推「文心中國行」。
鄺肖卿增持新地（0016）。
飛機餐食物中毒｜國泰（0293）：已取消供應紅菜頭沙律，加強員工食物衞生培訓。
中國人民保險（1339）發盈喜，去年純利料升最多95%。
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