恒指今早高開51點或0.26%，報20118點，大市成交金額30億元；國指今早高開33點或0.46%，報7345點。恒生科技指數開市報4706點，升1.05%。上升股份比例為9.75%，下跌為3.42%，無升跌為86.81%。