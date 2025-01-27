恒指今早高開51點或0.26%，報20118點，大市成交金額30億元；國指今早高開33點或0.46%，報7345點。恒生科技指數開市報4706點，升1.05%。上升股份比例為9.75%，下跌為3.42%，無升跌為86.81%。
藍籌35隻升，23隻下跌，25隻無升跌。百度 （9888）升2.94%，報83.95元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.74%，報53.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）創52周高，見36.7元，開市報36.7元，升3.67%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.35元，跌1.27%。
RIMBACO（1953）最快今日公布業績。無成交，報0.123元。
正通汽車（1728）向大股東溢價配股 集資10億元。開市報0.126元，升14.55%。
鞍鋼股份（0347）盈警，去年淨虧損達71億人幣。開市報1.5元，跌1.96%。
第七大道（0797）執董兼首席務總監李正全辭任。無成交，報1.09元。
山東黃金（1787）盈喜，去年多賺最多37%。開市報13.7元，跌2.7%。
傳煤氣（0003）旗下怡斯萊擬最快明年歐洲上市。無成交，報5.94元。
新世界發展（0017）確認接獲洽購K11 Art Mall，未訂任何協議。開市報4.23元，升1.44%。
中遠海能（1138）未來3年派息率不少於三成。開市報7.18元，跌1.78%。
海通證券（6837）料去年盈轉虧34億人幣。開市報6.55元，無升跌。
東航（0670）料去年全年虧損最多43億人幣。開市報2.63元，升0.77%。
南方航空（1055）盈警，料去年最多蝕18.7億人幣。開市報3.85元，跌0.52%。
華寶國際（0336）料去年轉蝕最多4.55億人幣。開市報2.08元，跌1.89%。
國泰君安（2611）去年純利130億人幣，按年升39%。開市報11.12元，升1.28%。
帝國科技控股（0776）股東擬配售25%股份。無成交，報2.85元。
中銀香港（2388）21億元購中銀國際私行，4.5億元售寶生證券。開市報25.05元，無升跌。
中國石化（0386）去年原油產量2.8億桶，升0.26%。開市報4.27元，升0.23%。
中國財險（2328）發盈喜，料去年純利增最多40%。開市報12.52元，跌0.95%。
小米召回3萬輛SU7電動汽車，進行遠程升級軟件。（1810）。國內外汽車品牌召回超過353萬輛，按月增逾3倍。平上市高位37.65元，開市報37.65元，升2.17%。
百度（9888）文心一言用戶規模4.3億，在港推「文心中國行」。開市報83.95元，升2.94%。
鄺肖卿增持新地（0016）。開市報70.1元，升0.57%。
飛機餐食物中毒｜國泰（0293）：已取消供應紅菜頭沙律，加強員工食物衞生培訓。開市報10.5元，無升跌。
中國人民保險（1339）發盈喜，去年純利料升最多95%。開市報4.01元，升1.26%。
破頂股包括，濠暻科技（2440）創上市新高，見3.8元，開市報3.8元，升363.41%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見375元，開市報375元，升2.01%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.11元，開市報2.11元，升1.93%；中興通訊（0763）創52周高，見30元，開市報30元，升1.52%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見3.44元，開市報3.44元，升1.18%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.79元，開市報4.79元，升0.21%；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；Ａ嘉實生活科技（3155）無成交，報46.58元；南方智能駕駛（3162）無成交，報4.886元；南方雲計算ＥＴＦ（3194）無成交，報16.6元；海通滬深三百－Ｒ（82843）無成交，報11.31元。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見37.65元，開市報37.65元，升2.17%；金山軟件（3888）創52周高，見36.7元，開市報36.7元，升3.67%。
異動股
上升異動股，包括，濠暻科技（2440）創上市新高，見3.8元，開市報3.8元，升363.41%；正通汽車（1728）開市報0.126元，升14.55%；雅居投資控股（8426）開市報0.3元，升11.11%；萬成集團股份（1451）開市報0.93元，升10.71%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報23元，升10.05%；GOLDWAY EDU（8160）開市報0.33元，升10%；資本界金控（0204）開市報0.059元，升7.27%；民銀資本（1141）開市報0.47元，升6.82%；芯成科技（0365）開市報0.212元，升6.53%；宏光半導體（6908）開市報0.66元，升6.45%。
下跌異動股，包括，高奧士國際（8042）開市報0.051元，跌8.93%；深圳高速公路股份（0548）開市報6.62元，跌5.97%；瑞浦蘭鈞（0666）開市報10.52元，跌5.9%；國美零售（0493）開市報0.018元，跌5.26%；ＸＴＲ 富時越南（3087）見52周低180.05元，開市報180.05元，跌5.21%；鴻騰（6088）開市報3.91元，跌4.63%；IDT INT'L（0167）開市報0.021元，跌4.55%；眾誠能源（2337）開市報1.35元，跌4.26%；博雅互動（0434）開市報5元，跌3.66%；華夏比特幣（3042）開市報12.58元，跌3.31%。
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