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內地1月製造業PMI跌穿50 報49.1 遜預期 見5個月低 國統局：景氣維持擴張

國統局公布，內地1月份製造業採購經理指數(PMI)跌穿50，由12月的50.1跌至49.1，差過預期的50.1，是2024年8月後新低，當月報49.1。

1月份非製造業商務活動指數亦下降，從上月的52.2下降至50.2，同樣低過預期的52.2，1月份數字是2024年11月後收低，當月報50。

1月份綜合產出指數從上月的52.2下降至50.1，是2024年8月後新低，當月報50.1。

國統局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀稱，1月份中國經濟景氣水準整體維持擴張；製造業採購經理指數回落，預期指數明顯回升。製造業生產經營活動預期指數及非製造業業務活動預期指數分別為55.3%及56.7%，皆位於較高景氣區間，顯示多數企業對節後市場發展信心較強。

報告內容：

1月份，受春節假日臨近、企業員工集中返鄉等因素影響，製造業採購經理指數為49.1%，較上月下降1.0個百分點；非製造業商務活動指數為50.2%，較上月下降2.0個百分點，仍高於臨界點；綜合PMI產出指數為50.1%，我國經濟總體產出持續維持擴張。製造業生產經營活動預期指數及非製造業業務活動預期指數分別為55.3%及56.7%，皆位於較高景氣區間，顯示多數企業對節後市場發展信心較強。

一、製造業採購經理指數回落，預期指數明顯回升

1月份，製造業PMI為49.1%，景氣水準較上月回落。

（一）產需兩端均有放緩。受春節因素影響，生產指數和新訂單指數分別為49.8%和49.2%，較上月下降2.3和1.8個百分點，製造業生產和市場需求放緩。從業界來看，金屬製品、專用設備、鐵路船舶航空航天設備等行業兩個指數均高於51.5%，位於擴張區間；食品及酒飲料精製茶、紡織、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均低於臨界點，產需活躍度偏弱。

（二）大型企業產需指數持續高於臨界點。大、中、小型企業PMI分別為49.9%、49.5%和46.5%，較上月下降0.6、1.2和2.0個百分點。從產需來看，大型企業生產指數和新訂單指數分別為51.3%和50.6%，持續位於擴張區間；中、小型企業生產指數和新訂單指數較上月回落。

（三）裝備製造業持續保持擴張。從重點產業來看，裝備製造業PMI為50.2%，較上月下降0.4個百分點，連續6個月運作在臨界點以上；高技術製造業、消費品產業及高耗能產業PMI分別為49.3%、49.1 %和47.6%，較上月下降0.4、2.3和1.2個百分點，景氣水準不同程度回落。

（四）價格指數雙雙回升。主要原物料購進物價指數和出廠物價指數分別為49.5%及47.4%，較上月上升1.3和0.7個百分點。從業界看，石油煤炭及其他燃料加工業兩個價格指數均大幅回升至景氣區間，紡織服裝服飾、造紙印刷及文教體美娛用品等行業兩個價格指數持續位於擴張區間，相關行業購銷價格總體水平有所上漲。

（五）企業預期回昇明顯。生產經營活動預期指數為55.3%，較上月上升2.0個百分點，上升至較高景氣區間，顯示多數製造業企業對節後市場發展信心增強。從業界來看，鐵路船舶航太設備、電氣機械器材等產業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，相關企業對未來市場預期較樂觀。

二、非製造業商務活動指數持續高於臨界點

1月份，非製造業商務活動指數為50.2%，較上月下降2.0個百分點，仍高於臨界點，非製造業整體持續擴張。

（一）服務業延續擴張態勢。服務業商務活動指數為50.3%，較上月下降1.7個百分點，服務業擴張放緩。從業界來看，在春節效應帶動下，與居民出行消費相關的道路運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數升至擴張區間，市場活躍度有所增強；航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等產業商務活動指數持續位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量維持較快成長。從市場預期來看，業務活動預期指數為56.8%，繼續位於較高景氣區間，多數服務業企業對市場發展前景較為樂觀。

（二）建築業景氣季節性回落。受春節假日臨近及冬季低溫天氣等因素影響，建築業進入傳統淡季，商務活動指數為49.3%，降至臨界點以下。從市場預期來看，業務活動預期指數為56.5%，較上月下降0.6個百分點，持續位於較高景氣區間，顯示建築業企業對近期行業發展信心較強。

三、綜合PMI產出指數維持擴張

1月份，綜合PMI產出指數為50.1%，較上月下降2.1個百分點，略高於臨界點，顯示我國企業生產經營活動整體維持擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為49.8%及50.2%。

 

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