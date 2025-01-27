1至12月份全國規模以上工業企業利潤按年下降3.3%至7.43萬億元。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，12月份規模以上工業企業利潤快速增長，2024年工業新動能支撐明顯。在一攬子增量政策及時推出後，第四季工業企業獲利穩定恢復，降幅較三季大幅收窄12.7個百分點；工業企業效益呈現持續恢復態勢。

報告內容：

2024年，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，以習近平同志為核心的黨中央有效統籌國內國際兩個大局，紮實推進工業高品質發展，規模以上工業企業營業收入保持增長，實現利潤總額超過7.4兆元，以高技術製造業為代表的工業新動能利潤較快增長。尤其是一攬子增量政策及時推出後，工業經濟呈現生產持續回升、效益不斷恢復態勢。

工業企業當月利潤由降轉增，第四季降幅明顯收窄。2024年12月份，全國規模以上工業企業獲利由11月份年減7.3%轉增長11.0%；營業收入年增4.2%，較11月份加速3.7個百分點。在一攬子增量政策及時推出後，第四季工業企業獲利穩定恢復，降幅較三季大幅收窄12.7個百分點。從全年看，2024年，規上工業企業營業收入較上年增長2.1%，實現利潤總額74,310.5億元，較上年下降3.3%。

高技術製造業凸顯發展動力。 2024年，工業新動能加速發展，帶動高技術製造業利潤較上年增長4.5%，高於規上工業平均7.8個百分點，拉動規上工業利潤增長0.8個百分點。高階裝備製造業中，光電子元件製造、太空船及運載火箭製造等產業利潤較前一年分別增長66.9%、13.4%；智慧化領域中，智慧無人飛行器製造、智慧車載設備製造、穿戴式智慧設備製造業等產業獲利分別增長164.7%、112.8%、37.7%；綠色製造業方面，鋰離子電池製造業增長48.5%。其他高技術產業中，電子電路製造、導航測繪氣象及海洋專用儀器製造、光學儀器製造等產業分別增長30.3%、26.3%、13.2%，均維持較快增長態勢。

裝備製造業「壓艙石」作用明顯。 2024年，裝備製造業的8個產業中有5個產業利潤增長，有6個產業利潤較1—11月份改善，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。其中，鐵路船舶航空航太、儀器儀表、電子等產業利潤較上年分別增長21.5%、3.5%、3.4%；金屬製品、電氣機械產業利潤降幅較1—11月份分別收窄1.4個及1.1個百分點。

「兩新」政策帶動效果持續顯現。在一攬子增量政策及時推出後，相關產業利潤改善明顯。在大規模設備更新相關政策帶動下，2024年四季度，專用設備、通用設備產業利潤年增18.4%、1.8%，第三季下降8.1%、5.6%。其中，醫療儀器設備及器材製造、軸承齒輪及傳動零件製造、化工木材非金屬加工專用設備製造等產業利潤快速增長，較去年同期分別增長32.9%、15.1%、14.8%。家電、家裝、廚衛等消費品以舊換新政策持續顯效，2024年四季度，電氣機械產業獲利年增11.3%，第三季為下降5.7%。其中，家用冷凍電器製造、家用清潔衛生電器製造、家用空氣調節器製造等產業利潤分別增長174.9%、42.8%、30.6%。

消費品製造業利潤穩定增長。 2024年，隨著一系列擴內需促進消費政策發力顯效，以及工業品出口持續增加帶動，消費品製造業利潤較上年增長3.4%。其中，化纖、酒飲料茶、食品製造、文教工美等行業利潤均維持較快增長，全年分別增長33.6%、7.1%、6.3%、4.8%。

整體看，雖然2024年規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。下階段，要持續深入落實中央經濟工作會議精神，全方位擴大國內需求，加速形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。

其他報道

美國AI初創修改TikTok合併方案 華府最多持股五成

內地1月製造業PMI跌穿50 報49.1 遜預期 見5個月低 國統局：景氣維持擴張

滬深三大指數開市個別走 人行今日有有1230億人幣逆回購到期

恒指高開51點 科指升1% 百度升2% 金山軟件升3%

港股ADR跌22點 夜期高水81點 美期跌日股升

匯漢、泛海2137萬美元出售Amer Sports

融創中國：北京融創壹號院項目債務重組完成

北水增持平安好醫生 減持粵海置地