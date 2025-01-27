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匯豐：擴大「可疑帳號警示」覆蓋範圍 逾一個月發出近百警示

近年騙案日益猖獗，不少銀行都積極推廣防騙措施。匯豐聯同香港初創公司Preface在位於銅鑼灣的咖啡店舉行了首場客戶工作坊。活動主題聚焦人工智能與數碼詐騙，並邀請匯豐防範欺詐部門及香港警察代表出席，深入探討企業如何提升安全意識及加強保安措施，提防最新的商業詐騙手法。

匯豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，匯豐將為中小企推出不同防騙及提升賬戶安全的活動，並繼續增強商業銀行服務的保安措施。「去年12月，我們擴大『可疑帳號警示』的覆蓋範圍，納入客戶經商業數碼銀行渠道進行的交易，至今逾一個月經商務網上理財發出近100個警示，提醒企業及時識別和停止潛在的高風險交易。」

防騙工作坊結束後，匯豐繼續在Preface銅鑼灣咖啡店內設置測試遊戲，以互動方式教育大眾識別包括深偽技術（Deepfake）等不同類型的欺詐手法。此外，活動參加者有機會獲取免費咖啡，每杯咖啡的紙杯套均印有二維碼，可前往匯豐工商金融網站的專頁，了解更多防範詐騙的資訊。

匯豐大型公眾防騙教育展覽「防騙學府–呃大」（Fraud University）正於尖沙咀K11 MUSEA 6樓舉行，展期直至2月16日。展覽深入淺出地教育公眾如何避免墮入騙局，推廣網絡安全意識。

 

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