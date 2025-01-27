離岸人民幣曾貶值最多0.34%，是1月21日後最大貶值幅度，今曾貶值至7.269元，是1月24日7.2881元後最弱。現報7.2658元，貶值0.3%。

在岸人民幣曾貶值最多0.32%，是2024年12月11日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.38%。今曾貶值至7.2644元，是1月24日7.2857元後最弱。現報7.2636元，貶值0.31%。

港元曾貶值最多0.07%，貶值至7.7921元，是2024年9月23日7.7921元後最弱。現報7.791元，貶值0.05%。

美匯指數曾升最多0.27%，高見107.732，是1月24日108.192後最高。現報107.717，升0.26%。

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