港元現報7.7917元貶值48點子，曾貶值最多52點子，報7.7921元，是2024年9月23日7.7921元後最弱。亦曾貶值最少11點子，報7.788元。

貨幣基礎方面，上日總額增71.44億元，至總數19864.4億元，是2022年7月20日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增70.7億元，至總數6263.45億元，創紀錄新高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.02億元，至總數133.98億元，是1月21日後最高。收市總結餘為446.37億元，較再上一日減19.99億元，總結餘是1月22日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.72億元，至總數13020.6億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增10.18億元，至總數12061.38億元，是1月22日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升91.62點子至4.08345%，是1月8日後最高；1星期HIBOR升38.3點子至4.30012%，是2024年12月31日後最高；2星期HIBOR升2.63點子至3.84333%，是1月22日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至3.83149%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌0.99點子至3.92726%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌0.83點子至3.93982%，是2024年9月23日後最低。

美元指數現報107.682升值0.239點或0.22%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31541%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5097%，終止連續3日擴闊，利差是2025年1月22日後最窄，當日差距為-0.4224%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2025年1月20日，當日利差報-0.3876%。

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