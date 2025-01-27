moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

杉玉香港仔店推午市優惠 惠顧指定午市套餐加1元追加茶碗蒸

杉玉香港仔分店推出午市期間限定優惠，即日（27日）起，到杉玉香港仔分店享用*指定午市套餐，加1元即可追加茶碗蒸乙份，售完即止。優惠只適用於堂食，不適用於外賣。

另外，杉玉於農曆新年推出期間限定及優惠商品，包括鹽燒厚切大吞拿魚腩壽司（1月22日至31日開售）、原塊天然藍鰭吞拿魚刺身（1月27日至31日開售）及杉玉七重海鮮鮮島（1月28日至2月2日開售）。

杉玉於1月24日至2月2日推出期間限定外賣自取壽司盛合（宴），推出8款人氣食材，包括油甘魚、三文魚、吞拿魚、中吞拿魚腩、玉子燒、赤蝦、鰻魚、三文魚子軍艦，提供1至4人前份量。外賣全線分店有售，foodpanda不設販售。

 

*指定午市套餐為：

「舟盛丼」、「杉玉御膳（5貫）」、「【布袋】14貫 」、「【惠比壽】10貫＋茶碗蒸 」、「天婦羅・壽司定食（8貫） 」、「五點天婦羅盛合・牛肉烏冬定食 ＋茶碗蒸 」、「壽司・牛肉烏冬/湯烏冬/鯛魚湯拉麵定食（10貫）」、「三文魚親子丼」、「吞拿魚丼」、「海鮮十選丼」、「炙燒海鮮丼」、「杉玉豪華天丼」、「原條海鰻蝦天丼」、「杉玉兒童餐【壽司】」、「杉玉兒童餐【烏冬】」

 

 

其他報道

人民幣中間價與預期差大減 見逾1個月最窄 在岸價見逾1個月最大貶幅

匯豐：擴大「可疑帳號警示」覆蓋範圍 逾一個月發出近百警示

內地12月全國規模以上工業企業利潤按年增11% 終止4連跌

美國AI初創修改TikTok合併方案 華府最多持股五成

內地1月製造業PMI跌穿50 報49.1 遜預期 見5個月低 國統局：景氣維持擴張

滬深三大指數開市個別走 人行今日有有1230億人幣逆回購到期

恒指高開51點 科指升1% 百度升2% 金山軟件升3%

港股ADR跌22點 夜期高水81點 美期跌日股升

匯漢、泛海2137萬美元出售Amer Sports

融創中國：北京融創壹號院項目債務重組完成

北水增持平安好醫生 減持粵海置地

 