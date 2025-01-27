另外，杉玉於農曆新年推出期間限定及優惠商品，包括鹽燒厚切大吞拿魚腩壽司（1月22日至31日開售）、原塊天然藍鰭吞拿魚刺身（1月27日至31日開售）及杉玉七重海鮮鮮島（1月28日至2月2日開售）。

杉玉於1月24日至2月2日推出期間限定外賣自取壽司盛合（宴），推出8款人氣食材，包括油甘魚、三文魚、吞拿魚、中吞拿魚腩、玉子燒、赤蝦、鰻魚、三文魚子軍艦，提供1至4人前份量。外賣全線分店有售，foodpanda不設販售。

*指定午市套餐為：

「舟盛丼」、「杉玉御膳（5貫）」、「【布袋】14貫 」、「【惠比壽】10貫＋茶碗蒸 」、「天婦羅・壽司定食（8貫） 」、「五點天婦羅盛合・牛肉烏冬定食 ＋茶碗蒸 」、「壽司・牛肉烏冬/湯烏冬/鯛魚湯拉麵定食（10貫）」、「三文魚親子丼」、「吞拿魚丼」、「海鮮十選丼」、「炙燒海鮮丼」、「杉玉豪華天丼」、「原條海鰻蝦天丼」、「杉玉兒童餐【壽司】」、「杉玉兒童餐【烏冬】」

其他報道

人民幣中間價與預期差大減 見逾1個月最窄 在岸價見逾1個月最大貶幅

匯豐：擴大「可疑帳號警示」覆蓋範圍 逾一個月發出近百警示

內地12月全國規模以上工業企業利潤按年增11% 終止4連跌

美國AI初創修改TikTok合併方案 華府最多持股五成

內地1月製造業PMI跌穿50 報49.1 遜預期 見5個月低 國統局：景氣維持擴張

滬深三大指數開市個別走 人行今日有有1230億人幣逆回購到期

恒指高開51點 科指升1% 百度升2% 金山軟件升3%

港股ADR跌22點 夜期高水81點 美期跌日股升

匯漢、泛海2137萬美元出售Amer Sports

融創中國：北京融創壹號院項目債務重組完成

北水增持平安好醫生 減持粵海置地