杉玉香港仔分店推出午市期間限定優惠，即日（27日）起，到杉玉香港仔分店享用*指定午市套餐，加1元即可追加茶碗蒸乙份，售完即止。優惠只適用於堂食，不適用於外賣。
另外，杉玉於農曆新年推出期間限定及優惠商品，包括鹽燒厚切大吞拿魚腩壽司（1月22日至31日開售）、原塊天然藍鰭吞拿魚刺身（1月27日至31日開售）及杉玉七重海鮮鮮島（1月28日至2月2日開售）。
杉玉於1月24日至2月2日推出期間限定外賣自取壽司盛合（宴），推出8款人氣食材，包括油甘魚、三文魚、吞拿魚、中吞拿魚腩、玉子燒、赤蝦、鰻魚、三文魚子軍艦，提供1至4人前份量。外賣全線分店有售，foodpanda不設販售。
「舟盛丼」、「杉玉御膳（5貫）」、「【布袋】14貫 」、「【惠比壽】10貫＋茶碗蒸 」、「天婦羅・壽司定食（8貫） 」、「五點天婦羅盛合・牛肉烏冬定食 ＋茶碗蒸 」、「壽司・牛肉烏冬/湯烏冬/鯛魚湯拉麵定食（10貫）」、「三文魚親子丼」、「吞拿魚丼」、「海鮮十選丼」、「炙燒海鮮丼」、「杉玉豪華天丼」、「原條海鰻蝦天丼」、「杉玉兒童餐【壽司】」、「杉玉兒童餐【烏冬】」
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