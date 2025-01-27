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港股創1個月高 恒指半日升193點 10天線升穿100天線 小米再創新高

內地今早公布1月製造業PMI跌穿50兼遜預期，12月工業利潤轉升，上證、滬深300反覆上升，深成則轉跌，日股上升，韓台股休市，而港股周三起放假，今日是最後一個全日市，明日只有半個交易日，港股三大指數創逾1個月高，恒指10天線升穿100天線。小米（1810）創上市新高，升0.68%；工行（1398）創52周高，升1.71%；中行（3988）創52周高，升1%。

恒指今早高開51點，高位升230點，低位升51點，高低波幅179點。上升股份比例為33.29%，下跌為18.04%，無升跌為48.66%。

恒指半日升193點或0.97%，報20259點，大市成交金額809億元；國指升92點或1.27%，報7404點。恒生科技指數收報4722點，升1.39%。

藍籌股成交金額374.99億元，佔大市成交46.35%；科指成份股成交金額261.67億元，佔大市成交32.34%；國指成份股成交金額329.23億元，佔大市成交40.69%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少50.13%，至62.88億元，佔大市成交7.76%。牛熊證成交金額30.82億元，減少61.74%；窩輪成交金額32.06億元，減少29.6%。

藍籌65隻升，12隻下跌，6隻無升跌。百度 （9888）升4.17%，收報84.95元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.4%，收報71.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.6元，升5.26%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.35元，跌3.31%。

恒指10天線(19745.06點)升穿100天線(19733.03點)。科指高於10天線(4537.77點)。

三大指數表現

北水南下合計淨流入53.44億元，終止單日流出。北水本月累計流入1218.6億元，按月增加27.67%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

恒指曾升最多1.15%，高見20296.94點，是2024年12月12日20546.44點後最高。連升2日，累計升559.41點，對上一次連升2日是1月15日。

科指曾升最多2.02%，高見4751.66點，是2024年12月10日4854.34點後最高。連升2日，累計升206.72點，對上一次連升2日是1月15日。

國指曾升最多1.44%，高見7417.69點，是2024年12月10日7615.07點後最高。連升2日，累計升240.61點，對上一次連升2日是1月15日。

個股表現

RIMBACO（1953）最快今日公布業績。收報0.123元，無升跌。

正通汽車（1728）向大股東溢價配股 集資10億元。收報0.115元，升4.55%。

鞍鋼股份（0347）盈警，去年淨虧損達71億人幣。收報1.5元，跌1.96%。

第七大道（0797）執董兼首席務總監李正全辭任。收報1.09元，無升跌。

山東黃金（1787）盈喜，去年多賺最多37%。收報13.84元，跌1.7%。

傳煤氣（0003）旗下怡斯萊擬最快明年歐洲上市。收報6.03元，升1.52%。

新世界發展（0017）確認接獲洽購K11 Art Mall，未訂任何協議。收報4.21元，升0.96%。

中遠海能（1138）未來3年派息率不少於三成。收報6.91元，跌5.47%。

海通證券（6837）料去年盈轉虧34億人幣。收報6.61元，升0.92%。

東航（0670）料去年全年虧損最多43億人幣。收報2.55元，跌2.3%。

南方航空（1055）盈警，料去年最多蝕18.7億人幣。收報3.7元，跌4.39%。

華寶國際（0336）料去年轉蝕最多4.55億人幣。收報2.1元，跌0.94%。

國泰君安（2611）去年純利130億人幣，按年升39%。收報11.14元，升1.46%。

帝國科技控股（0776）股東擬配售25%股份。收報2.9元，升1.75%。

中銀香港（2388）21億元購中銀國際私行，4.5億元售寶生證券。收報25.4元，升1.4%。

中國石化（0386）去年原油產量2.8億桶，升0.26%。收報4.3元，升0.94%。

中國財險（2328）發盈喜，料去年純利增最多40%。收報12.8元，升1.27%。

小米召回3萬輛SU7電動汽車，進行遠程升級軟件。（1810）。國內外汽車品牌召回超過353萬輛，按月增逾3倍。平上市高位37.65元，收報37.1元，升0.68%。

百度（9888）文心一言用戶規模4.3億，在港推「文心中國行」。收報84.95元，升4.17%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.8元，升0.14%。

飛機餐食物中毒｜國泰（0293）：已取消供應紅菜頭沙律，加強員工食物衞生培訓。收報10.48元，跌0.19%。

中國人民保險（1339）發盈喜，去年純利料升最多95%。收報4.06元，升2.53%。

破頂股表現

破頂股包括，譚木匠（0837）創上市新高，見6.1元，收報6.1元，升1.67%；趣致集團（0917）創上市新高，見77.55元，收報76.7元，升1.32%；德林國際（1126）創上市新高，見5.57元，收報5.44元，跌0.37%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.08元，收報1.08元，升6.93%；眾淼控股（1471）創上市新高，見14.28元，收報14.28元，升10.7%；濠暻科技（2440）創上市新高，見6.98元，收報3.12元，升280.49%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見156元，收報154.9元，升3.27%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見399元，收報390.2元，升6.15%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見35.05元，收報34.55元，跌0.43%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.4元，收報1146.4元，升0.07%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058元，收報1058元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.45元，收報1085.45元，升0.01%；優然牧業（9858）創52周高，見1.98元，收報1.97元，升6.49%；天安（0028）創52周高，見4.7元，收報4.65元，升1.09%；國華（0370）創52周高，見0.5元，收報0.495元，升7.61%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升10.67%；中國環保科技（0646）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升36.99%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見37.65元，收報37.1元，升0.68%；金山軟件（3888）創52周高，見37.45元，收報37.2元，升5.08%；工行（1398）創52周高，見5.36元，收報5.34元，升1.71%；中行（3988）創52周高，見4.05元，收報4.04元，升1%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括中能控股（0228）低見0.045元，收報0.048元，跌4%；亞洲電視控股（0707）低見0.077元，收報0.08元，跌1.23%；中國鑄晨８１（0810）低見0.179元，收報0.185元，跌2.63%；中食民安（8283）低見0.042元，收報0.042元，跌10.64%；賽目科技（2571）低見12.6元，收報13.04元，升0.31%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.88元，升1.15%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；信和置業（0083）低見7.43元，收報7.49元，升0.54%；順豪物業（0219）低見0.58元，收報0.58元，跌3.33%；中船防務（0317）低見9.02元，收報9.4元，跌5.62%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.75元，跌5.06%；WKK INTL（0532）低見0.255元，收報0.255元，跌5.56%；長城環亞控股（0583）低見0.22元，收報0.25元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.39元，收報0.39元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，濠暻科技（2440）創上市新高，見6.98元，收報3.12元，升280.49%；中彩網通控股（8071）收報0.022元，升37.5%；中國環保科技（0646）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升36.99%；杭品生活科技（1682）收報0.201元，升36.73%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.24元，收報1.09元，升29.76%；僑洋國際控股（8070）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升24.39%；瑞爾集團（6639）收報2.79元，升23.45%；悟喜生活（8148）創52周高，見1.4元，收報1.29元，升22.86%；瀛海集團（8668）收報0.109元，升22.47%；大健康國際（2211）收報0.144元，升22.03%；中基長壽科學（0767）收報0.205元，升22.02%。

下跌異動股，包括，中國智能科技（0464）收報0.345元，跌23.33%；辰興發展（2286）收報0.305元，跌19.74%；森美控股（0756）收報0.72元，跌19.1%；基石控股（1592）收報0.031元，跌18.42%；榮智控股（6080）收報0.051元，跌17.74%；萬馬控股（6928）收報0.075元，跌16.67%；香港通訊國際控股（0248）收報0.026元，跌13.33%；順騰國際控股（0932）收報0.027元，跌12.9%；普天通信集團（1720）收報0.084元，跌12.5%；長飛光纖光纜（6869）收報18.34元，跌12.46%。

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