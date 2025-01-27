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濠暻科技獲9gag創辦人入股 股價升逾285%

獲9gag創辦人陳展程入股的濠暻科技（2440）引來炒作，濠暻科技今日復牌即爆升，早市曾高見6.98元或升超過7.51倍，半日升幅收窄，但仍升逾285%，半日報3.16元，半日成交1.65億元，成交量1.28億股，換手率56.73%。

濠暻科技上周五夜間公布，獲陳展程為首的Home Office Development（下稱HOD）出價1.44億元，向主席陳平的配偶及其他投資者收購70.11％股權，每股作價0.889元，共購入近1.58億股，收購價較濠暻科技在1月17日停牌前的每股0.82元，溢價僅8.41%。

濠暻科技在公告指，HOD有意延續集團的現有主要業務活動。尤其是有意通過發掘與人工智能、數字資產及Web3有關的商機，以擴展集團的現有業務。

陳展程早於2008年創業，並為用戶自創圖像及影片平台9GAG的聯合創辦人之一，該平台目前為全球三大幽默類社交媒體平台之一，全球受眾至今有2億人。他其後更於2022年進一步建立數碼藏品品牌Memeland，曾經開設過數碼互動遊樂園，及主打建立社區共同體相關社交產品。在Memeland倡導下，提出3款非同質化代幣（NFT）。

 

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