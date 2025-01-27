瑞銀證券研究部總監徐賓在中國貿易運輸行業展望媒體分享會上表示，關稅對於海運貿易量的影響並沒有市場想像的那麼大。2023年跨太平洋航線，從亞洲到美國的集裝箱運輸量只佔全球海運集裝箱量的約11%。去年前11個月，中國的出口表現明顯多元化。增速較快的地區包括東盟地區，按年增長11%，拉美地區增長13%，而歐洲和美國的增長率則約為3%至4%。
徐賓補充，去年中國企業對墨西哥的投資有明顯增長，另一個增長較好的地區是東盟，特別是泰國和越南。對於整個集裝箱產業鏈趨勢，他稱自2021年以來，該產業在手現金相對過去十多年高很多，未來兩年這一水平將持續提高。這意味著過去四年集運產業鏈經歷了黃金周期，這對未來發展至關重要。該行最看好造船，其次是港口，再次是航運，最後是集裝箱製造。
造船方面，他指船價已達歷史高位，但料未來三年仍有上升空間，因為船廠產能有限。新船訂單交付時間延至2028年或2029年，支撐船價繼續上升。長期而言，至2029年，船齡超過15年的船隻將佔到總體的一半，意味著造船和航運需要更新換代。未來十年造船行業將進入上行周期。不過，集運行業將面臨壓力，因造船供給增加，運價將受到下行壓力。
至於港口，他稱雖然因關稅影響令增長偏弱，但港口裝卸費的上漲將推動增長，並預測2025年中國港口裝卸費提高3%至5%，部分因船公司資金充足，也因國內港口提供更高質量服務而且收費比海外港口低。另外，過去幾年新箱數量積累較多，未來兩年將釋放，需求偏弱。同時，越南新增產能也將對價格產生壓力。
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