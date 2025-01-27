徐賓補充，去年中國企業對墨西哥的投資有明顯增長，另一個增長較好的地區是東盟，特別是泰國和越南。對於整個集裝箱產業鏈趨勢，他稱自2021年以來，該產業在手現金相對過去十多年高很多，未來兩年這一水平將持續提高。這意味著過去四年集運產業鏈經歷了黃金周期，這對未來發展至關重要。該行最看好造船，其次是港口，再次是航運，最後是集裝箱製造。

造船方面，他指船價已達歷史高位，但料未來三年仍有上升空間，因為船廠產能有限。新船訂單交付時間延至2028年或2029年，支撐船價繼續上升。長期而言，至2029年，船齡超過15年的船隻將佔到總體的一半，意味著造船和航運需要更新換代。未來十年造船行業將進入上行周期。不過，集運行業將面臨壓力，因造船供給增加，運價將受到下行壓力。

至於港口，他稱雖然因關稅影響令增長偏弱，但港口裝卸費的上漲將推動增長，並預測2025年中國港口裝卸費提高3%至5%，部分因船公司資金充足，也因國內港口提供更高質量服務而且收費比海外港口低。另外，過去幾年新箱數量積累較多，未來兩年將釋放，需求偏弱。同時，越南新增產能也將對價格產生壓力。

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