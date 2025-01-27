港股周三起放假，今日是最後一個全日市，明日只有半個交易日，大市成交減少7.8%，不過北水則轉流入，金額一周最多。港股連升兩日，三大指數創逾1個月高。恒指10天線升穿100天線。小米（1810）創上市新高，升0.68%；工行（1398）創52周高，升1.71%；中行（3988）創52周高，升1%。

恒指今早高開51點，高位升230點，低位升51點，高低波幅179點。上升股份比例為39.13%，下跌為24.63%，無升跌為36.23%。

恒指收市升131點或0.66%，報20197點，大市成交金額1473億元，較上日減少7.81%，是1月22日1353.17億元成交後最少；國指升70點或0.97%，報7382點。恒生科技指數收報4687點，升0.64%。

藍籌股成交金額737.91億元，佔大市成交50.09%；科指成份股成交金額534.92億元，佔大市成交36.31%；國指成份股成交金額649.75億元，佔大市成交44.11%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少43.27%，至71.53億元，佔大市成交4.85%。牛熊證成交金額35.4億元，減少56.05%；窩輪成交金額36.13億元，減少20.66%。

藍籌61隻升，16隻下跌，6隻無升跌。恒隆地產（0101）升4.37%，收報6.21元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌7.63%，收報38.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.63元，升7.24%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報38.15元，跌7.63%。

恒指10天線(19738.84點)升穿100天線(19732.41點)。科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入90.76億元，終止單日流出，淨流入金額是1月15日93.49億元後最多。北水本月累計流入1255.92億元，按月增加31.58%，金額是2021年1月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.15%，高見20296.94點，是2024年12月12日20546.44點後最高。收市報20197.77點，是2024年12月12日後收市新高，當日報20397.05點。連升2日，累計升497.21點，對上一次連升2日是1月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月15日。

科指曾升最多2.02%，高見4751.66點，是2024年12月10日4854.34點後最高。今日收市報4687.34點，是1月21日後收市新高，當日報4693.72點。連升2日，累計升171.86點，對上一次連升2日是1月15日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.44%，是1月24日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見7417.69點，是2024年12月10日7615.07點後最高。今日收市報7382.81點，是2024年11月8日後收市新高，當日報7461.44點。連升2日，累計升218.59點，對上一次連升2日是1月15日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月15日。

午後消息股表現

基石藥業－Ｂ（2616）就舒格利單抗達成於拉丁美洲10國商業化協議。收報2.34元，跌2.5%。

濠暻科技（2440）獲9gag創辦人入股 股價升逾285%。創上市新高，見6.98元，收報2.4元，升192.68%。

今早及隔晚消息股表現

RIMBACO（1953）最快今日公布業績。收報0.12元，跌2.44%。

正通汽車（1728）向大股東溢價配股 集資10億元。收報0.119元，升8.18%。

鞍鋼股份（0347）盈警，去年淨虧損達71億人幣。收報1.52元，跌0.65%。

第七大道（0797）執董兼首席務總監李正全辭任。收報1.09元，無升跌。

山東黃金（1787）盈喜，去年多賺最多37%。收報13.8元，跌1.99%。

傳煤氣（0003）旗下怡斯萊擬最快明年歐洲上市。收報6.02元，升1.35%。

新世界發展（0017）確認接獲洽購K11 Art Mall，未訂任何協議。收報4.19元，升0.48%。

中遠海能（1138）未來3年派息率不少於三成。收報6.98元，跌4.51%。

海通證券（6837）料去年盈轉虧34億人幣。收報6.66元，升1.68%。

東航（0670）料去年全年虧損最多43億人幣。收報2.53元，跌3.07%。

南方航空（1055）盈警，料去年最多蝕18.7億人幣。收報3.7元，跌4.39%。

華寶國際（0336）料去年轉蝕最多4.55億人幣。收報2.09元，跌1.42%。

國泰君安（2611）去年純利130億人幣，按年升39%。收報11.24元，升2.37%。

帝國科技控股（0776）股東擬配售25%股份。收報2.87元，升0.7%。

中銀香港（2388）21億元購中銀國際私行，4.5億元售寶生證券。收報25.55元，升2%。

中國石化（0386）去年原油產量2.8億桶，升0.26%。收報4.29元，升0.7%。

中國財險（2328）發盈喜，料去年純利增最多40%。收報12.82元，升1.42%。

小米召回3萬輛SU7電動汽車，進行遠程升級軟件。（1810）。國內外汽車品牌召回超過353萬輛，按月增逾3倍。平上市高位37.65元，收報37.1元，升0.68%。

百度（9888）文心一言用戶規模4.3億，在港推「文心中國行」。收報84.75元，升3.92%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報70.05元，升0.5%。

飛機餐食物中毒｜國泰（0293）：已取消供應紅菜頭沙律，加強員工食物衞生培訓。收報10.54元，升0.38%。

中國人民保險（1339）發盈喜，去年純利料升最多95%。收報4.06元，升2.53%。

破頂股表現

破頂股包括，譚木匠（0837）創上市新高，見6.2元，收報6.2元，升3.33%；趣致集團（0917）創上市新高，見77.55元，收報75.35元，跌0.46%；德林國際（1126）創上市新高，見5.57元，收報5.49元，升0.55%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.14元，收報1.14元，升12.87%；眾淼控股（1471）創上市新高，見14.28元，收報13.42元，升4.03%；濠暻科技（2440）創上市新高，見6.98元，收報2.4元，升192.68%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見156.4元，收報156.4元，升4.27%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見432.8元，收報407.6元，升10.88%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見35.05元，收報34.45元，跌0.72%；佑駕創新（2431）創上市新高，見21.2元，收報20.75元，升7.07%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.35元，收報145.35元，升0.35%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.4元，收報1146.4元，升0.07%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058元，收報1057.9元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.45元，收報1085.4元，升0%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8432.95元，收報8432.95元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.7元，收報19.7元，升0.51%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1084.15元，收報1084.15元，升0.06%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.65元，收報18.65元，升0.27%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見135.7元，收報135.7元，升0.67%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.9元，收報1052.9元，升0.01%；優然牧業（9858）創52周高，見1.98元，收報1.95元，升5.41%；天安（0028）創52周高，見4.7元，收報4.65元，升1.09%；國華（0370）創52周高，見0.5元，收報0.47元，升2.17%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.415元，收報0.415元，升10.67%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.65元，收報2.63元，無升跌。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見37.65元，收報37.1元，升0.68%；金山軟件（3888）創52周高，見37.55元，收報36.95元，升4.38%；工行（1398）創52周高，見5.36元，收報5.34元，升1.71%；中行（3988）創52周高，見4.05元，收報4.04元，升1%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.118元，收報0.167元，升5.03%；中能控股（0228）低見0.045元，收報0.054元，升8%；亞洲電視控股（0707）低見0.077元，收報0.103元，升27.16%；中國鑄晨８１（0810）低見0.179元，收報0.188元，跌1.05%；凌雄科技（2436）低見3.59元，收報3.59元，跌0.28%；匯財金融投資（8018）低見0.048元，收報0.052元，升1.96%；中食民安（8283）低見0.042元，收報0.05元，升6.38%；杰地集團（8313）低見0.015元，收報0.016元，跌15.79%；倩碧控股（8367）低見0.26元，收報0.265元，跌8.62%；賽目科技（2571）低見12.6元，收報13元，無升跌。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.88元，升1.15%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；信和置業（0083）低見7.43元，收報7.5元，升0.67%；順豪物業（0219）低見0.58元，收報0.6元，無升跌；中船防務（0317）低見9.02元，收報9.3元，跌6.63%；中國科創產業投資（0339）低見0.145元，收報0.162元，升1.25%；永泰地產（0369）低見1.67元，收報1.69元，跌0.59%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.8元，升1.27%；域能控股（0442）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；WKK INTL（0532）低見0.255元，收報0.265元，跌1.85%。

異動股

上升異動股，包括，濠暻科技（2440）創上市新高，見6.98元，收報2.4元，升192.68%；中彩網通控股（8071）收報0.024元，升50%；杭品生活科技（1682）收報0.209元，升42.18%；僑洋國際控股（8070）創52周高，見0.58元，收報0.57元，升39.02%；中國前沿科技集團（1661）收報1.12元，升38.27%；中基長壽科學（0767）收報0.222元，升32.14%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.24元，收報1.08元，升28.57%；豐銀禾控股（8030）收報0.98元，升27.27%；亞洲電視控股（0707）創上市新低，見0.077元，收報0.103元，升27.16%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.116元，升26.09%；中國生物科技服務（8037）收報0.47元，升23.68%。

下跌異動股，包括，中國智能科技（0464）收報0.285元，跌36.67%；基石控股（1592）收報0.029元，跌23.68%；鴻偉亞洲（8191）收報0.185元，跌20.6%；中國智能健康（0348）收報0.143元，跌20.56%；普天通信集團（1720）收報0.078元，跌18.75%；邁科管業（1553）收報1.17元，跌18.18%；森美控股（0756）收報0.74元，跌16.85%；長飛光纖光纜（6869）收報17.48元，跌16.56%；聲揚集團（8163）平上市低位0.035元，收報0.037元，跌15.91%；港亞控股（1723）收報1.33元，跌15.82%；杰地集團（8313）創上市新低，見0.015元，收報0.016元，跌15.79%。

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