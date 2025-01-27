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金管局：去年外匯基金賺2190億元

金融管理局總裁余偉文表示，2024年外匯基金投資收入2190億元，少於2023年全年投資收入2260億元。其中債券投資收益1,356億元、香港股票投資收益218億元、其他股票投資收益687億元、非港元資產外匯估值下調356億元及其他投資收益285億元。

2024年外匯基金的投資回報率為5.3%，其中「投資組合」回報率為7.2%，而「支持組合」為4.1%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2024年9月底的年率化內部回報率為11.5%。

余偉文表示，去年環球金融市場表現大致良好。主要經濟體錄得穩定增長，而通脹亦回落至更接近政策目標的水平。多個主要央行陸續下調政策利率，有利投資環境。

展望今年，余偉文表示，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點。根據美聯儲在12月公布的最新利率預測，今年將合共減息0.5厘，低於之前預期的1厘，反映美聯儲對美國通脹的政策態度變得更為審慎。而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。此外，若主要經濟體之間出現貿易磨擦或地緣政治局勢升溫，不單會影響實體經濟活動，亦可能為金融市場帶來波動。

余偉文指出，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。當局會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

 

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