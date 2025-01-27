統計處公布，2024年12月本港整體出口貨值按年上升5.2%，勝預期；進口貨值則下跌1.1%，遜預期。
全年計，2024年的商品整體出口貨值較2023年上升8.7%。同時，商品進口貨值上升6.0%。2024年錄得有形貿易逆差3,797億元，相等於商品進口貨值的7.7%。
按國家／地區分析，2024年12月輸往亞洲的整體出口貨值按年上升9.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升49.0%）、菲律賓（升33.8%）和內地（升14.9%）。另一方面，輸往印度（跌33.2%）和泰國（跌16.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。
輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌28.1%）、荷蘭（跌23.6%）和美國（跌15.2%）。
同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是越南（跌21.7%）、 韓國（跌5.0%）和內地（跌3.1%）。另一方面，來自馬來西亞（升53.7%）和新加坡（升12.1%）的進口貨值則錄得升幅。
按主要貨品類別計，去年12月，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增194億元，升52.1%）。同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減48億元，跌8.9%）。
政府發言人表示，展望未來，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑香港的出口表現。不過，國家推出多項提振內地經濟措施應能提供支持。
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