近期多次傳出遭深圳市政府相關工作專班全面介入的內房股萬科（2202）（深：000002）終公布人事變動，正式由深圳地鐵集團掌舵。集團今日公布，在1月27日收到郁亮因工作調整原因，申請辭去主席職務，但仍擔任公司董事；曾傳遭公安帶走的總裁兼首席執行官祝九勝則因身體原因申請辭去董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、公司授權代表等職務，並於辭職後不再擔任公司任何職務。而集團現時大股東深圳市地鐵黨委書記、董事長、萬科現時董事會副主席辛傑將轉為出任主席一職，並自願放棄董事酬金。
另外，同屬舊班底的朱旭亦因工作調整原因申請辭去公司董事會秘書、公司秘書、授權代表等職務。朱旭辭去上述職務後，仍在集團工作，聯繫長租公寓事業部。公司助理公司秘書葉凱雯符合上市規則第3.28條規定 的公司秘書資格，將繼續作為公司助理公司秘書履行職責，並繼續擔任公司替代授權代表以及公司獲授權代表。
另外，郁亮更將降級獲聘為執行副總裁，而同時三家與深圳市政府聯屬企業，深圳市特司建工集團副總經理李鋒、深鐵集團黨委副書記華翠和深鐵商業管理董事長李剛獲聘任為公司執行副總裁。另外田鈞獲聘任為公司董事會秘書。上述人士的任期均自2025年1月27日起至第二十屆董事會任期結束為止。
集團指今次選舉主席及聘任執行副總裁和董事會秘書的原因是2024年度萬科業績預告虧損額較大，集團流動性遇到階段性困難。為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資人的利益，董事會決定，充實集團經營管理力量，利用大股東深鐵集團在內的各方資源優勢，進一步聚焦主業，加快融資模式轉型，更好推動集團穩健經營和可持續發展，全力以赴為股東、為社會創造價值。
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