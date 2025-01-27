多年來，帝盛是VTC的重要合作伙伴，為VTC學生提供獎學金、行業考察、實習及就業機會。在推動院校創科教育方面，該集團亦有資助職訓局，促使職訓局企業共創中心發展成為學生與業界及社區的協作空間，開發創意及適用業界的產品。職訓局更於2022年將中心命名為「VTC企業共創中心 powered by帝盛酒店集團」。

DHI主席及執行董事邱詠筠表示，他們的目標是幫助年輕人更有效地融入職場，從而協助改善香港的就業環境。帝盛致力於在年輕一代中推廣教育和科技能力，確保他們的發展與當前需求相符，並適應不斷變化的教育和科技能力。此外，帝盛還贊助職訓局學生在海外酒店實習，為他們提供獲得國際經驗的機會，並回港發揮所長。在未來的合作中，他們希望利用他們的經驗幫助學生了解本地和國際酒店業的需求和現狀。過去十三年，帝盛分佈全球的酒店物業數量從從11家擴展到63家，這不僅展示了他們在物業開發和技術創新方面的優勢，更重要的是體現了「自強不息」精神引領下不懈的努力。

此外，雙方合作的範疇亦包括繼續繼續支持職訓局機構成員香港高等教育科技學院和VTC健康與生命科學科，於母企遠東發展（0035）贊助成立的｢德根盛園｣，繼續發展中醫藥及環境管理與可持續發展相關研究，促進中醫藥的研究，促進中醫藥的發展和發展和中華中華文化傳承。

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