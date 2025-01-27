報道更引述多個部門發聲，當中深圳市國資委負責人指，截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5萬億元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。

相關報道：萬科祝九勝辭任郁亮降職 深圳市政府人馬入主

此外，負責人又強調深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。

另外，報道又指在萬科經營管理團隊調整充實之際，廣東省、深圳市及有關部門、金融機構負責人表示，全力支持企業穩妥處置風險，保持萬科融資規模總體穩定，助力企業持續健康發展。

深圳市住建局負責人則表示，國家有關部委正積極實施利用政府專項債收儲閒置土地和收購存量商品房用作保障性住房政策。接下來，深圳市住建部將大力協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金。

廣東省住建廳表示，將繼續指導各城市政府加大協調力度，推動企業更多房地產項目進入「白名單」，持續用力推動房地產市場止跌回穩。

深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人亦表示，堅定看好萬科的後續發展，在聚焦主業的前提下，銀行將繼續積極運用貸款、債券、資管、信託等各種金融工具，滿足萬科合理融資需求，全力保障其整體融資規模穩定。同時，進一步加大對萬科主要股東的支持力度，共同幫助萬科增強流動性，實現穩健經營。

另外，報道又引述萬科華中區域管理部首席合伙人、總經理易平安，西南區域管理部首席合夥人、總經理李嵬表示，他們對萬科有深厚的感情，和許許多多萬科人一樣，都衷心希望企業走上健康發展的道路。此次大股東出手，極大鼓舞了團隊攻堅克難的士氣，相信大股東能為萬科帶來新的向好變化。

其他報道

全日沽空金額增4% 盈富沽空增75%

港去年12月出口升5.2% 勝預期 全年升8.7%

港股連升兩日創一個月高 恒指收市升131點 科指升0.6% 北水轉流入

金管局：去年外匯基金賺2190億元

Meta據報成立4個研究小組研究DeepSeek AI大模型

華爾街投行押注 特斯拉今年銷量不達馬斯克預期

龍年最後交易日 滬指收跌0.06% 龍年累升逾13%

瑞銀：美對華加徵關稅對海運貿易量影響有限 最看好造船板塊

DeepSeek今日疑再「死機」 內媒指正調查問題

【羅仕揚專欄】降維打擊，也不是想降就可以降

【有片：埋身擊】日央行加息後 日圓料維持在大範圍波動

SHEIN：在美商品不會使用中國棉花

基石藥業就舒格利單抗達成於拉丁美洲10國商業化協議

半日沽空金額增2% 盈富沽空增43%

港股創1個月高 恒指半日升193點 10天線升穿100天線 小米再創新高

濠暻科技獲9gag創辦人入股 股價升逾285%

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀 升0.3%

港元拆息個別發展 港元貶值4個月最弱 貨幣基礎逾兩年高

杉玉香港仔店推午市優惠 惠顧指定午市套餐加1元追加茶碗蒸

人民幣中間價與預期差大減 見逾1個月最窄 在岸價見逾1個月最大貶幅

匯豐：擴大「可疑帳號警示」覆蓋範圍 逾一個月發出近百警示

內地12月全國規模以上工業企業利潤按年增11% 終止4連跌

美國AI初創修改TikTok合併方案 華府最多持股五成