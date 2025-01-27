萬科（2202）（深00002）今日換入深鐵董事長辛傑為主席、原主席郁亮辭任但留任董事，並改為執行副總裁、原總裁祝九勝辭任後，據內地官媒《深圳特區報》、《南方日報》等引述萬科新任董事會主席辛傑指，在各方及大股東強有力的支援下，新的管理團隊將積極實施「一攬子」方案，有信心實現萬科隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定。目前公司已對今年首季債務償付做好了安排。
報道更引述多個部門發聲，當中深圳市國資委負責人指，截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5萬億元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。
此外，負責人又強調深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。
另外，報道又指在萬科經營管理團隊調整充實之際，廣東省、深圳市及有關部門、金融機構負責人表示，全力支持企業穩妥處置風險，保持萬科融資規模總體穩定，助力企業持續健康發展。
深圳市住建局負責人則表示，國家有關部委正積極實施利用政府專項債收儲閒置土地和收購存量商品房用作保障性住房政策。接下來，深圳市住建部將大力協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金。
廣東省住建廳表示，將繼續指導各城市政府加大協調力度，推動企業更多房地產項目進入「白名單」，持續用力推動房地產市場止跌回穩。
深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人亦表示，堅定看好萬科的後續發展，在聚焦主業的前提下，銀行將繼續積極運用貸款、債券、資管、信託等各種金融工具，滿足萬科合理融資需求，全力保障其整體融資規模穩定。同時，進一步加大對萬科主要股東的支持力度，共同幫助萬科增強流動性，實現穩健經營。
另外，報道又引述萬科華中區域管理部首席合伙人、總經理易平安，西南區域管理部首席合夥人、總經理李嵬表示，他們對萬科有深厚的感情，和許許多多萬科人一樣，都衷心希望企業走上健康發展的道路。此次大股東出手，極大鼓舞了團隊攻堅克難的士氣，相信大股東能為萬科帶來新的向好變化。
其他報道
港股連升兩日創一個月高 恒指收市升131點 科指升0.6% 北水轉流入
Meta據報成立4個研究小組研究DeepSeek AI大模型
港股創1個月高 恒指半日升193點 10天線升穿100天線 小米再創新高
人民幣中間價與預期差大減 見逾1個月最窄 在岸價見逾1個月最大貶幅