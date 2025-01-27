受消息所累，美國大型科技股盤前向下，Nvidia（美：NVDA）現跌逾7%；Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）亦齊跌逾3%。

此外，台灣媒體引述圖靈獎得主、主導MetaAI研究的首席科學家楊立昆（Yann LeCun）認為，R1反映「開源模型正超越專有模型」。報道解釋，OpenAI成立使命是以 AGI（通用人工智能）造福全人類，起初採取開源做法，近年已轉向閉源（closed-source）。楊立昆指出，R1令每個人都能從中受益，正是開放研究和開源的力量。

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