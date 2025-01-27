moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

DeepSeek開源大模型引關注 美科技股盤前受壓 Nvidia暫跌逾7%

杭州對冲基金兼AI公司幻方量化旗下公司DeepSeek（深度求索）推出的R1大模型引起市場關注，包括價格低廉以及開源（open-source）程度更高。據內媒報道，DeepSeek已在蘋果（美：AAPL）的應用程式商店當中，「效率（productivity）」榜單排行第三；R1亦成為美國著名大學研究人員的「首選模型」，取代對ChatGPT的追求。

受消息所累，美國大型科技股盤前向下，Nvidia（美：NVDA）現跌逾7%；Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）亦齊跌逾3%。

此外，台灣媒體引述圖靈獎得主、主導MetaAI研究的首席科學家楊立昆（Yann LeCun）認為，R1反映「開源模型正超越專有模型」。報道解釋，OpenAI成立使命是以 AGI（通用人工智能）造福全人類，起初採取開源做法，近年已轉向閉源（closed-source）。楊立昆指出，R1令每個人都能從中受益，正是開放研究和開源的力量。

其他報道

領展去年底在全港提供3000個電動車公眾充電站

萬科新主席辛傑：已安排好首季債務償付 深圳市國資委：手持足夠「子彈」

職訓局與帝盛酒店簽合作備忘錄

萬科祝九勝辭任郁亮降職 深圳市政府人馬入主

全日沽空金額增4% 盈富沽空增75%

港去年12月出口升5.2% 勝預期 全年升8.7%

港股連升兩日創一個月高 恒指收市升131點 科指升0.6% 北水轉流入

金管局：去年外匯基金賺2190億元

Meta據報成立4個研究小組研究DeepSeek AI大模型

華爾街投行押注 特斯拉今年銷量不達馬斯克預期