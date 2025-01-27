杭州對冲基金兼AI公司幻方量化旗下公司DeepSeek（深度求索）推出的R1大模型引起市場關注，包括價格低廉以及開源（open-source）程度更高。據內媒報道，DeepSeek已在蘋果（美：AAPL）的應用程式商店當中，「效率（productivity）」榜單排行第三；R1亦成為美國著名大學研究人員的「首選模型」，取代對ChatGPT的追求。
受消息所累，美國大型科技股盤前向下，Nvidia（美：NVDA）現跌逾7%；Meta（美：META）、Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）亦齊跌逾3%。
此外，台灣媒體引述圖靈獎得主、主導MetaAI研究的首席科學家楊立昆（Yann LeCun）認為，R1反映「開源模型正超越專有模型」。報道解釋，OpenAI成立使命是以 AGI（通用人工智能）造福全人類，起初採取開源做法，近年已轉向閉源（closed-source）。楊立昆指出，R1令每個人都能從中受益，正是開放研究和開源的力量。
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Meta據報成立4個研究小組研究DeepSeek AI大模型