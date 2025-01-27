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萬科約13.5億人幣向大股東深圳地鐵出售兩資產

在萬科（2202）（深000002）人事大地震之際，集團同時披露在1月27日向大股東深圳地鐵集團以12.92億元人民幣（下同）轉讓紅樹灣物業發展項目49%權益及未來投資收益權﹔另外又以5824.7萬 元向深鐵集團轉讓公司持有的項目管理經營公司深鐵萬科投資發展49%權益等。

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目前深圳地鐵為萬科大股東，持有萬科27.18%權益，交易構成關聯交易。上述項目原由深鐵集團持有51%權益，並由萬科持有49%權益。萬科指，交易完成後，不會導致深鐵集團對公司形成非經營性資金佔用，不存在土地租賃等情況需處理，不存在人員、資產、財務切分問題。

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萬科又指，紅樹灣項目歷經十餘年的開發建設及銷售，現階段存量資產中持有型物業佔比較高，向深鐵集團轉讓紅樹灣項目49%投資收益權，有助於公司盤活存量資產，提前回籠專案資金， 增強流動性。2014年公司以45.3億元獲取紅樹灣項目49%收益權，以及投入啟動資金2.45億元。截至目前公司已收回資金共計74.4億元。

今次交易完成後，全期將實現31.7億元淨利潤， 其中公司在過往財務報表已結算的淨利潤為25.7億，今次退出在財務報表將體現交易利潤6億元。

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