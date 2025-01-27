銀行公會表示，業界一直為不同行業客戶，包括建築業客戶，提供支持措施，包括延長還款期限，以至還息不還本等，與各行各業穩步同行，推動香港的經濟發展。銀行公會及銀行業界將繼續落實金管局的各項支持中小企措施，協助中小企應對各種營運挑戰，以及於數碼和綠色方面的升級轉型和拓展跨境業務。

公會鼓勵客戶面臨突如其來的流動性壓力時，主動聯絡相關的貸款銀行，保持透明及互動的溝通，提供有關資料，讓銀行可以更適時了解企業的實際情況。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量作彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。

銀行公會及業界一直支持中小企發展，去年與金管局共同成立「中小企融資專責小組」，加強與不同界別的溝通，務求更加及時了解中小企的融資及其他銀行服務的需求。

金管局表示，歡迎6間成員銀行，因應建築業界近期的發展，表示會為面臨突如其來的流動性壓力的個別客戶，以共同協商形式提供支持，在可行空間下盡量作出彈性安排。

當局鼓勵其他「中小企融資專責小組」的參與銀行，採用類似彈性安排，繼續向不同行業的中小企提供適切措施，支持實體經濟穩步發展。

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