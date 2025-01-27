中銀香港（2388）公布，今年中銀大廈落成35周年，將於明日晚上6時展示全新設計燈飾，與市民大眾一同喜迎乙巳蛇年。中銀大廈外牆燈飾已完成全面更新升級工程，全新LED燈飾採用智能化控制系統，呈現更流暢細緻及繽紛奪目的動感效果，為市民和遊客帶來嶄新視覺體驗。除了提升整體視覺效果外，升級後的燈飾系統亦更為節能環保，體現中銀香港可持續發展理念。
升級後的燈飾系統為大廈外牆燈飾提供更高質量的光源，燈光視覺像素細緻度提升10倍，令燈飾線條更為細緻，燈光動感效果更加流暢。各款燈飾設計糅合現代與傳統的元素，亦加強了動態效果和圖案，燈飾設計包括以亮麗燈光勾勒中銀大廈獨特的建築結構，展現大廈如竹子般「節節高升」的設計寓意。燈飾可調節閃動頻率和亮度，為大廈營造時而如繁星閃爍，時而如煙花盛放的燈飾效果。
中銀指，是次更換燈飾系統後，燈飾及驅動器使用壽命延長約50%，每年的用電及碳排放量較舊系統均減少達55%，整體效能表現顯著提升，有效達到減碳節能。
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