升級後的燈飾系統為大廈外牆燈飾提供更高質量的光源，燈光視覺像素細緻度提升10倍，令燈飾線條更為細緻，燈光動感效果更加流暢。各款燈飾設計糅合現代與傳統的元素，亦加強了動態效果和圖案，燈飾設計包括以亮麗燈光勾勒中銀大廈獨特的建築結構，展現大廈如竹子般「節節高升」的設計寓意。燈飾可調節閃動頻率和亮度，為大廈營造時而如繁星閃爍，時而如煙花盛放的燈飾效果。

中銀指，是次更換燈飾系統後，燈飾及驅動器使用壽命延長約50%，每年的用電及碳排放量較舊系統均減少達55%，整體效能表現顯著提升，有效達到減碳節能。

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