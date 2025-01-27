證監會指，恒生於2014年2月至2023年5月這九年間的多個時段內，在銷售集體投資計劃和衍生產品方面犯有嚴重的監管缺失，並向客戶多收款項及沒有向他們充分披露金錢收益。恒生從這些交易中合共多收至少2,240萬元的收益或費用。恒生已向受影響的客戶作出賠償。

證監會的紀律行動源自金管局的轉介個案。金管局於早前的調查中發現，恒生在2016年6月1日至2017年11月30日期間對集體投資計劃產品作出的銷售存在一系列須關注的事項。

有111個客戶帳戶被發現在關鍵期間內執行了100宗或以上的集體投資計劃交易。雖然大部分交易都被聲明為客戶的「自選」交易，但事實上有46名客戶是在其客戶經理作出招攬或建議行為的影響下進行交易。他們被招攬進行過於頻繁且持有期短的交易，而這個交易模式與基金的投資目標及客戶的偏好投資年期有所抵觸。

金管局亦將有關恒生銷售和分銷衍生產品的調查結果轉介予證監會。在2014年2月17日至2018年12月19日期間，388名沒有被恒生分類為對衍生工具的性質和風險具備知識的客戶進行了629宗購買衍生工具基金的交易，其中148宗交易涉及的產品的風險水平高於這些客戶的風險承受水平。

證監會與金管局的聯合調查進一步發現，在2014年11月至2023年5月期間的多個時段內，恒生向客戶收取的交易費用超過先前告知他們的金額；及沒有充分向買賣投資基金的客戶披露後續費用安排等。恒生從這些交易中合共多收至少2,240萬元的收益或費用。

證監會最初是經恒生的主動匯報或金管局轉介的調查結果而得悉上述問題。恒生已向受影響的客戶作出賠償，並已採取補救步驟及改善措施，以糾正和加強其內部監控措施。

恒生回應，非常重視有關事件。恒生指有關問題在早年發生，該行已即時採取措施全面糾正，亦積極與證監會及金管局合作，並接受監管機構的決定。恒生稱，會持續優化各項流程和內部管控，同時為員工提供支援，以秉持專業水準。