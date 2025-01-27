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余偉文：財政司長有權調撥外匯基金盈餘 惟需考慮會否削弱市場對聯匯信心

金管局公布去年外匯基金投資收益為2190億元，較2023年的2260億元少3%，惟港府料本財年財赤千億元，市場關注外匯基金會否撥更多資金予錄得財赤的港府。金管局總裁余偉文表示，根據《外匯基金條例》第8條，財政司司長可經過諮詢後，可將外匯基金內的盈餘款項作一次性撥備，但余偉文提到，其條例則要求考慮作調撥時，不會影響外匯基金去保護貨幣金融穩定性的特性。

余偉文續指，目前處於外來環境非常之不明朗及動盪時期，「我哋唔知道有咩嘢，會殺到埋嚟我哋身邊......會唔會動用第8條就要去諗，咁複雜嘅環境底下，究竟咁樣去用外匯基金，會唔會令市場擔心削弱外匯基金嘅能力，削弱外匯基金有足夠嘅『子彈』，去保衛我哋嘅貨幣穩定，呢個課題一定要考慮得好周詳。」

被問到以往作為銀債籌集到的資金落入債券基金上，其作為港府外匯基金內的一部分，新一期銀債被改作使用長遠基建工程用途，會否影響外匯基金內的投資收益時，金管局副總裁李達志回應，港府發債所得的剩餘金額，亦會放到金管局的投資身上，「如果佢（政府）多啲畀我哋幫佢投資，咁我哋咪可以畀多啲回報畀佢囉......等於我哋（金管局）好似一個銀行，存款少啲，收到嘅利息咪少啲。」

余偉文提到，由2007年起，外匯基金與給予政府回報方面有概定安排，其給予政府回報為基於一個方程式，則為外匯基金投資組合的「六年平均回報」，並設「包底」機制。

余偉文外匯基金與給予政府回報不會為零，最低則會給予3年期政府債券的回報率。他解釋，當年作此安排，是為了令外匯基金給予政府的回報可預測得到，另一原因則為，若某一年外匯基金投資收益虧損，政府亦有一筆穩定收入。

余又提到，2022年當時外匯基金虧損約2000億元，但當時分帳給港府財政儲備，連同港府下不同基金，以及港府特定的法定機構，合共500億元。他續指，相關安排「行之有效」，雖然港府可選擇修訂有關方程式，但他稱「見唔到有咩需要去改變呢個安排。」

據金管局提供的數字，未計及未來基金存款，外匯基金去年支付予港府財政儲備的款項為132億元。去年2023年若計及未來基金存款在內的話，給予金額則為355億元。

 

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