平台正式上線後，客戶可通過平台進行加密貨幣的託管與交易，實現一站式資產管理體驗。YAX可提供安全可靠的託管服務，確保數字資產得到全面保護，更以流暢高效的交易流程提升資金流動便利性。YAX的平台亦設有嚴密的安全系統，將客戶資金獨立存放，並與YAX的運營資金有效區隔，且受機構託管級保險保障，確保用戶賬戶和資產的安全。

老虎國際創辦人及行政總裁巫天華表示：「全球虛擬資產領域近幾年急速發展，潛力龐大，加密貨幣是未來的投資趨勢。YAX的成立不僅展現了我們對這一市場潛力的信心，也標誌著我們對建立透明和安全交易環境的堅定承諾。近年老虎證券積極推動虛擬資產的發展，促進香港虛擬資產生態圈的繁榮，助力香港成為全球虛擬資產交易的中心。」。YAX (Hong Kong) Ltd行政總裁柳鍇表示，未來他們將專注於提升交易速度、降低資金託管風險，並確保交易過程的透明和安全，為用戶創造最佳的交易體驗。

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