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信達發盈警料去年盈利跌四至五成

中國信達（1359）發出盈利預警，預期截至2024年底止年度股東應佔淨利潤按年下降約40%至50%。該集團解釋，出現盈警，與其持續深化改革，主動調整業務結構，同時進一步主動消化歷史形成的內生風險資產，並提取相應撥備，及以攤餘成本計量的主要承擔信用風險的不良債權資產規模下降，及收入階段性同比下降等因素有關。

信達續指，發出盈警亦與年內受行業形勢變化影響，其個別房地產投資管理業務佔比較高的分子公司經營業績按年下滑，加上受市場影響，部分權益類資產投資收益同比下滑有關。該公司指出，去年面對內外部環境的變化，堅持聚焦主責主業，着力推進業務轉型，並保持了良好的資本和流動性安全邊際。信達料3月底之前發布2024年年度業績。

該集團的股價今日收報1.19元，跌0.83%，成交額達8200萬元。

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