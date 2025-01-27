信達續指，發出盈警亦與年內受行業形勢變化影響，其個別房地產投資管理業務佔比較高的分子公司經營業績按年下滑，加上受市場影響，部分權益類資產投資收益同比下滑有關。該公司指出，去年面對內外部環境的變化，堅持聚焦主責主業，着力推進業務轉型，並保持了良好的資本和流動性安全邊際。信達料3月底之前發布2024年年度業績。

該集團的股價今日收報1.19元，跌0.83%，成交額達8200萬元。

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