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券商：倘萬科爆煲牽連甚廣 中央出手屬意料之內

萬科（2202）（深000002）今日董事局大地震後，銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，認為萬科換管理層屬市場意料之內，因萬科有其「江湖地位」，是內地第一間上市商業內房，是內地無人不識的企業，「中央、人行剛剛先講完房地產風險大幅弱化，若萬科係呢個時間爆煲」影響很大，故相信深圳政府、國資委無辦法都要救萬科。

而且去年萬科巨虧400多億元需人負責，而郁亮以往轉任主席並非主要執行者，故可以留任，加上深鐵亦需要一名熟悉萬科的人幫忙交接，相信在萬科情況穩定後，短線或一兩年內郁亮亦會退出萬科。

他認為，今次國資委間接入場主持萬科是正面訊號，特別是利好萬科債券價格，至少「債主唔使咁驚萬科破產」。而且若萬科亦不再需要在市場賤價出售資產，往後可以較好價格出售予友好的國央企，有助其流動性等，故事件對債權人、市場都是好消息。雖然現時萬科仍未完全變身國企，但他不排除中長線深鐵集團將以不同形式增持至控股。

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