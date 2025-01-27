公司解釋，去年轉蝕主要由於全球電信運營商延遲網絡資本項目之建設，導致集團於期內的營業額及毛利下降；加上公司積極處理相關的存貨報廢；及終止建議京信網絡分拆及京信網絡之A股於內地科創板上市的財務影響，合共約1.6億元。

董事會認為，集團維持穩健的財務狀況及充足的營運資金；國際訂單顯著上升而國內訂單亦開始復甦。展望未來，新產品及新業務蓄勢待發。董事會將持續審視集團之營運及策略以應對面前的挑戰，對於全球運營商市場、企業專網市場以及通信科技發展於未來數年的前景和機遇，保持謹慎樂觀。

其他報道

優必選：已獲中證監出具H股全流通備案通知書

券商：倘萬科爆煲牽連甚廣 中央出手屬意料之內

DeepSeek引發美科技股災 彭博：倘跌幅持續將蒸發1萬億美元市值

財經花生丨懶豬科技「勤力」改名 擬轉叫「盈證國際」股價升近一成

虛銀Mox Bank推電子利是 派利是有機會贏888元

信達發盈警料去年盈利跌四至五成

老虎證券旗下YAX（Hong Kong）獲證監發為虛產交易平台營運者牌

尚乘數科增持青島銀行H股至16.04%

余偉文：財政司長有權調撥外匯基金盈餘 惟需考慮會否削弱市場對聯匯信心

首佳科技擬溢價供股集資不超過1.6億

恒生被證監罰款6640萬元 因9年間向CIS客戶多收逾2200萬元

中銀大廈明起展示新設計燈飾迎落成35周年

6間銀行同意協商建築業界客戶財務安排 以解決財政困難

澳門旅遊局文綺華：部份酒店春節入住率有機會達99%

DeepSeek開源大模型引關注 美科技股盤前受壓 Nvidia暫跌逾7%

萬科約13.5億人幣向大股東深圳地鐵出售兩資產

領展去年底在全港提供3000個電動車公眾充電站

萬科新主席辛傑：已安排好首季債務償付 深圳市國資委：手持足夠「子彈」