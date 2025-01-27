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京信通信盈警 料去年轉蝕最多6億元

京信通信（2342）發盈警，料截至去年底止全年將錄得股東應佔虧損不多於6億元，而截至2023年全年則錄得盈利約670萬元。

公司解釋，去年轉蝕主要由於全球電信運營商延遲網絡資本項目之建設，導致集團於期內的營業額及毛利下降；加上公司積極處理相關的存貨報廢；及終止建議京信網絡分拆及京信網絡之A股於內地科創板上市的財務影響，合共約1.6億元。  

董事會認為，集團維持穩健的財務狀況及充足的營運資金；國際訂單顯著上升而國內訂單亦開始復甦。展望未來，新產品及新業務蓄勢待發。董事會將持續審視集團之營運及策略以應對面前的挑戰，對於全球運營商市場、企業專網市場以及通信科技發展於未來數年的前景和機遇，保持謹慎樂觀。 

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