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彩生活四供一集資逾六千萬  大股東花樣年不參與持股降至最低四成

內房股花樣年（1777）旗下物管股彩生活（1778）宣布供股集資。彩生活建議每四股供一股，每股供股價0.165元，與今日收市價平水，並發行近3.72億股，並在行使購股權後，增至近3.81億股，扣除成本後，集資淨額介乎6036萬至6180萬元。集資所得，擬用於將人工智能技術應用於社區營運及大數據建設，以提高服務效率，及擴展社區增值服務，及用作營運資金。

彩生活指，由於持股52.44%的大股東花樣年經考慮財務狀況後，無意參與供股，今次供股亦不設包銷。但是在彩生活持股花樣年大股東兼非執行董事曾寶寶為首，並在彩生活持股15.54%的Splendid Fortune Enterprise（SFE）將按比例供股，據此SFE的持股將增至17.37%，花樣年的持股攤薄至46.89%。若SFE再按比例額外認購供股，持股水平將進一步增至18.99%，花樣年的持股則會再攤薄至41.95%。若行使購股權觸發供股數目增加，SFE的持股將順應增至16.94%及18.4%，花樣年的持股則攤薄至45.69%及40.99%。

根據供股安排，彩生活的供股權將於3月5日至12日進行買賣。花樣年另發公告指，由於其無意參與彩生活供股，因此持股被攤薄，就算彩生活繼續是該集團的附屬公司，技術上亦被視為出售股權，但是不致在損益賬上構成盈利或虧損。