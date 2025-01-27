彩生活指，由於持股52.44%的大股東花樣年經考慮財務狀況後，無意參與供股，今次供股亦不設包銷。但是在彩生活持股花樣年大股東兼非執行董事曾寶寶為首，並在彩生活持股15.54%的Splendid Fortune Enterprise（SFE）將按比例供股，據此SFE的持股將增至17.37%，花樣年的持股攤薄至46.89%。若SFE再按比例額外認購供股，持股水平將進一步增至18.99%，花樣年的持股則會再攤薄至41.95%。若行使購股權觸發供股數目增加，SFE的持股將順應增至16.94%及18.4%，花樣年的持股則攤薄至45.69%及40.99%。

根據供股安排，彩生活的供股權將於3月5日至12日進行買賣。花樣年另發公告指，由於其無意參與彩生活供股，因此持股被攤薄，就算彩生活繼續是該集團的附屬公司，技術上亦被視為出售股權，但是不致在損益賬上構成盈利或虧損。