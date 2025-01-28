個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報398.09元，較港收市價高0.63%。 阿里巴巴（9988）ADR折合報87.61元，較港收市價高0.42%。 匯豐（0005）ADR折合報81.16元，較港收市價高2.15%。 美團（3690）ADR折合報151.49元，較港收市價高1.2%。

焦點股份及板塊

內地春節假期，滬深股市今日起至2月4日休市，2月5日復市。港股半日市，港股通暫停交易。

萬科（ 2202）：深圳國資委稱有足夠銀彈支持萬科。深圳八家銀行負責人表示，將繼續滿足萬科融資需求，並加大對萬科主要股東的支持力度。

晶片股：內地AI公司DeepSeek發布大模型R1後，引發市場對美國科技行業主導地位的質疑，留意晶片股如中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）等。

中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）：石油交易員料OPEC+會議會頂住特朗普壓力，維持現有產量政策不變，留意三桶油表現。

吉利汽車（0175）：吉利控股據報與雷諾接近達成協議，在南美展開電動車合作。

京東（9618）：達達集團收到京東初步非約束性收購要約。