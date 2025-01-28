龍年最後一個交易日，港股僅半日市，收市升27點，收報20225點，龍年累升4478點或28.4%。恒生科技指數收漲36點或0.77%，報4723.63點；國指近平收，收報7382點。總結本月，恒指累升165點或0.82%，連續兩個月上升。