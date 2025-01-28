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龍年最後一個交易日 港股升27點 龍年累升逾4400點

龍年最後一個交易日，港股僅半日市，收市升27點，收報20225點，龍年累升4478點或28.4%。恒生科技指數收漲36點或0.77%，報4723.63點；國指近平收，收報7382點。總結本月，恒指累升165點或0.82%，連續兩個月上升。

大型科技股個別發展，騰訊（0700）升1.4%，收報401.2元；美團（3690）跌1%，報148.2元；小米（1810）升3.24%，報38.3元；阿里巴巴（9988）升1.2%，報88.3元；網易（9999）升1.71%，報161元；嗶哩嗶哩（9626）升1.06%，報133.7元；京東（9618）跌0.25%，報156.9元。

內地AI公司DeepSeek發布大模型R1後，引發市場對美國科技行業主導地位的質疑，部分晶片股向下，內地龍頭晶片股中芯（0981）半日收跌0.39%，報38元；晶門半導體（2878）跌2.1%，報0.46元； 宏光半導體（6908）收跌1.61%，報0.61元。

港股AI概念股造好，金山軟件（3888）升5.82%，報39.1元；美圖公司（1357）大漲15.39%，收報4.2元；百度（9888）升3.6%，報87.8元。

萬科（2202）發盈警 ，預期2024年度股東虧損450億元人民幣，惟集團獲深圳國資委撐腰，收市升2.12%，報5.78元。

網醫股受棒，阿里健康（0241）為藍籌表現最好，升4.3%，報3.61元；京東健康（6618）升2.89%，報32.05元。醫藥股下跌，中生製藥（1177）跌3.8%，報2.82元，為表現最差藍籌。

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