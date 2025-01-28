報告提到，雖然中國重汽在 2024 年上半年的毛利率較 2023 年底下跌 2 個百分點至 14.7%，但相關的負面因素已大致被消化，而隨著重卡銷售持續增加，特別是新能源重卡銷售大幅上升，在規模效應下能減低營運成本，有助穩定毛利率。

報告指出，今年支持老舊營運貨車報廢更新的政策較去年的同一政策更能拉動重卡銷量，主因補貼範圍進一步擴大和政策期更長。該行估計，今年全年中國內地的重卡銷量保守可達約 97 萬輛，按年增長約8%，增長動力主要來自內銷，又預期在農曆新年後，重卡的月度銷量將會出現明顯增長，中國重汽的銷量增長料可繼續優於整體市場。

中國重汽未來 12 個月的預測市盈率為８倍，與過去 10 年的平均值8.05 倍相若，但在行業的上行周期期間，盈利預測具上調空間。加上，未來 12 個月的股息率達 6.2%，高於過去 10 年平均值的 5.4%。該行認為中國重汽現時的估值仍處吸引水平。

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