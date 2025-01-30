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特期拉上季純利遜預期 今年推全自動駕駛FSD

特斯拉（美：TSLA）第四季盈利23.17億美元按年跌71%，經調整每股盈利73美仙，遜預期76美仙。收入按年升2%，至257.1億美元，亦低於預期的272.6億美元。

特斯拉公布業績後，於美股收市後交易時段一度跌6%見最低365美元，及後隨即反彈，最高升過6.2%報413.1美元。

集團指去年第四季，每輛車的生產成本達到了歷史最低水平，少於3.5萬美元，主要受惠於原材料成本的改善，部分抵銷了融資及租賃選擇的投入。

集團行政總裁馬斯克於分析員會議上示，去年第四季集團以接近200萬輛的年化速度交付量，又指會保持專注最大產量化，並加大在自動駕駛領域的投入：「我知道有人說，Elon（馬斯克）是那位喊狼來了的孩子，已經好幾次，但我告訴你，這次真的有狼，而且你還可以駕駛它。」 

馬斯克表示，集團將於今年6月啟動在奧斯汀開啟無監督的完全自動駕駛（FSD），並已於弗蒙特工廠推行了無人駕駛的完全自動駕駛，指相關技術粗略估計可令一部車的每周使用時數由目前大約10小時提升至50小時甚至更多，「明年（自動駕駛技術）事情將會迅速發展，到2027年及2028年將非常迅速」。

另外集團亦計劃今年推出新車型，包括更實惠的型號。馬克斯亦指出，Optimus人形機械人具有巨大商業發展潛力，甚至可創造逾10億美元的收入，超過汽車業務成為公司主要收入來源，但目前尚未有確實的推出市場時間表。