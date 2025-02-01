歐洲三大股市則報升，英國富時100指數升0.31%， 收報8673點，法國CAC40指數及德國DAX指數分升0. 11%及0.02%，收報7950點及21732點。

遭DeepSeek衝擊的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌3.67%， 收報120.07美元，全周累跌15.8%。蘋果（美： APPL）績後股價先升後跌，收報236美元，跌0.67%， 但多隻重磅科技股逆市造好，Alphabet（美：GOOG） 升1.47%，亞馬遜（美：AMZN）升1.3%，Tesla（ 美：TSLA）升1%。

消息亦拖累中概股表現，納斯達克金龍中國指數跌3.53%，收報7052點，俗稱為黑期的HS50指數在消息公布後跌0.55%，收報20439點。離岸人民幣跌穿7.3，收報7.3213。

不過農曆假期期間Deepseek爆紅利好中概股，與周二本港收市比較，多售重磅中概股累計仍錄升幅，阿里巴巴（9988） 折合港元收報96.26元，較周二本港收市升約9%，騰訊（0700） 折合港元收報413.08元，升2.96%，小米（1810） 折合港元收報39.27元，升2.52%，美團（3690） 折合港元收報148.61元，升0.28%。