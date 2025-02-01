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美國加徴關稅 美股三大指數齊跌

美國總統特朗普周五表示，會在今日對中國、加拿大及墨西哥貨品加徴關稅，引發市場憂慮，拖累美股三大指數齊跌，道指跌0.74%，收報44544點，標指收市跌0.5%，至6040點，以及納指跌0.28%，收報19627點。全周計，僅道指累升約0.27%，納指及標指分別累跌約1.6%及1%。

歐洲三大股市則報升，英國富時100指數升0.31%，收報8673點，法國CAC40指數及德國DAX指數分升0.11%及0.02%，收報7950點及21732點。

遭DeepSeek衝擊的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌3.67%，收報120.07美元，全周累跌15.8%。蘋果（美：APPL）績後股價先升後跌，收報236美元，跌0.67%，但多隻重磅科技股逆市造好，Alphabet（美：GOOG）升1.47%，亞馬遜（美：AMZN）升1.3%，Tesla（美：TSLA）升1%。

消息亦拖累中概股表現，納斯達克金龍中國指數跌3.53%，收報7052點，俗稱為黑期的HS50指數在消息公布後跌0.55%，收報20439點。離岸人民幣跌穿7.3，收報7.3213。

不過農曆假期期間Deepseek爆紅利好中概股，與周二本港收市比較，多售重磅中概股累計仍錄升幅，阿里巴巴（9988）折合港元收報96.26元，較周二本港收市升約9%，騰訊（0700）折合港元收報413.08元，升2.96%，小米（1810）折合港元收報39.27元，升2.52%，美團（3690）折合港元收報148.61元，升0.28%。