供股計劃為每10股供18股，供股價0.18元，較基於收市價計算的理論收市價每股合併股份0.17港元溢價約5.88%，涉及發行82.88億股新股，集資總額14.92億元，鍾楚義及基滙資本將分別向Newco提供4億元及7.58億元貸款資助，以讓Newco悉數認購其配發或轉讓的供股股份、相當於8.39億元，同時申請額外認購17.74億股，相當於3.19億元，即合共11.58億元。完成供股後，鍾楚義及基滙資本將透過Newco共同控有資本策略不少於56.24%持股，當中鍾楚義及基滙資本分別約持有資本策略投票股權為29.98%及26.26%左右。

另外，資本策略亦將發行5億元的四年期高級無抵押債券，年利率8.22%，認購人為基滙資本牽頭的機構投資者財團。供股加發債，令資本策略共集得19.92億元。

集團同時，建議將股份2合1，每手買賣單更改為20,000股；又同時建議進行紅利認股權證發行，所有合資格股東將有權按於記錄日期每持有10股合併股份（或於股份合併前每20股現有股份）獲發一份紅利認股權證為基準收取紅利認股權證。

集團指，未來意向計劃包括繼續現行銷售計劃，目標於2029年3月底前未來四個財政年度內，實現至少90億元銷售額，以產生足夠資金用於償還債務及從物業組合中獲利。

由於上述操作當中，Newco因認購資本策略超過三成投票權，將觸發根據收購守則而需提出強制性全面收購要約集任。就此，鍾楚義告知公司，Newco已根據收購守則規則申請豁免就策略性資助及夥伴關係建議書項下擬進行的交易提出強制性全面收購要約的責任。公司已申請於周一（3日）復牌。