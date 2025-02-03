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美加徵關稅 加元創03年以來最弱 墨西哥披索近3年最弱

美國總統特朗普簽署行政令，將從周二開始對墨西哥和大多數加拿大商品加徵25%的關稅，美匯見逾兩周高，主要貨幣兌美元大多下跌，墨西哥披索貶值見近3年最弱，加元創下2003年以來最弱，歐元觸及2022年11月以來最弱。美期跌逾2%，澳洲股市下跌2%。油價跳漲。

彭博社報道，德意志銀行外匯研究主管George Saravelos在給客戶的一份報告中寫道：「市場需要結構性地、大幅地重新定價貿易戰風險」，因為周末宣布的內容大約是預期的三倍。「對於加拿大和墨西哥來說，我們認為這種貿易衝擊如果持續下去，對經濟的影響將遠遠大於英國脫歐，並預計這兩個國家將在未來幾周內進入衰退」。

每美元兌墨西哥披索曾見21.2662，是2022年3月9日21.3952後最強。每美元兌加元見1.4751，是2003年4月8日1.4814後最強。每歐元兌美元貶值至1.0141美元，是2022年11月10日0.9936美元後最弱。

美匯指數曾升最多1.05%，是2024年12月18日後最大升幅度，當日升幅度為1.23%。高見109.512，是1月14日109.756後最高。

港元曾貶值至7.7955元，是2024年9月19日7.7964元後最弱。現報7.7954元，貶值0.04%。