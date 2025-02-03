個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.59%，折合報413.3元；阿里巴巴（9988）跌3.79%，折合報96.31元；美團（3690）跌3.63%，折合報148.69元；匯控（0005）跌0.45%，折合報81.74元；建行（0939）跌0.79%，折合報6.34元。

道期現跌1.199%；標期現跌1.73%；納期現跌2.3%。日本東證指數現跌2.12%；韓國KOSPI指數現跌2.61%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌2.03%。

VIX指數隔晚升3.72%或0.59點，報16.43點。

紐油現升1.62%或1.17美元，報73.71美元；布油現升0.56%或0.42美元，報76.1美元；金價現跌0.18%或5.2美元，報2793.21美元；LME 銅期貨隔晚跌0.88%或80.5美元，報9048美元。比特幣現跌0.39%或382.24美元，報96614.64美元；美國10年期債息現升0.09%或0.0041厘，報4.5428厘。

今日焦點股份可留意：

資本策略（0497）供股加發債籌19.9億元。

優必選（9880）6名管理層上周一增持，全體管理層或再增持股份。

長城汽車（2333）1月銷量按年跌22.2%。

創維（0751）委任副總裁吳啟𣔎為執董。

比亞迪（1211）1月銷量按年升49%。

吉利（0175）1月汽車銷量按年升25%。

理想汽車（2015）1月交付按年跌近4%。

蘋果首季營業額升4%勝預期，大中華市場跌11%。郭明錤：iPhone若不改變策略，明年收入將見中個位數下跌。

澳門1月賭收按年跌5.6%，農曆新年拖累。

百強內房1月銷售額2350億人幣，按年跌逾16%。

小米（1810）汽車單月新增16家門店，2月擬増5新店。

美聯儲一如預期維持利率不變，刪除有關通脹朝目標取得進展措辭。

電盈（0008）7000萬向李澤楷收購《信報》等。

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