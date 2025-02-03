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恒指低開176點 科指跌0.5% 下試10天線 金沙跌5% 小米創新高

恒指今早低開176點或0.88%，報20048點，大市成交金額63億元；國指今早低開68點或0.93%，報7313點。恒生科技指數開市報4699點，跌0.51%。上升股份比例為4.78%，下跌為9.94%，無升跌為85.26%。

藍籌6隻升，73隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.81%，報92.55元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.21%，報13.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，20隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報92.55元，升4.81%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報126.3元，跌5.53%。

恒指下試10天線(19915.66點)。科指下試10天線(4605.01點)。

金沙中國（1928）第四季EBITDA跌12% 全年升4.9%。開市報17.6元，跌5.38%。

資本策略（0497）供股加發債籌19.9億元。無成交，報0.085元。

優必選（9880）6名管理層上周一增持，全體管理層或再增持股份。開市報72.05元，升1.05%。

長城汽車（2333）1月銷量按年跌22.2%。開市報12.5元，跌1.26%。

創維（0751）委任副總裁吳啟𣔎為執董。無成交，報2.69元。

比亞迪（1211）1月銷量按年升49%。開市報271.6元，跌0.51%。

吉利（0175）1月汽車銷量按年升25%。開市報14.02元，跌1.96%。

理想汽車（2015）1月交付按年跌近4%。開市報89.2元，跌2.94%。

蘋果首季營業額升4%勝預期，大中華市場跌11%。郭明錤：iPhone若不改變策略，明年收入將見中個位數下跌。

手機設備

丘鈦（1478）開市報7.75元，無升跌。

舜宇（2382）開市報68.8元，跌0.79%。

高偉電子（1415）開市報25.7元，無升跌。

通達（0698）無成交，報0.079元。

瑞聲（2018）開市報39.7元，跌0.75%。

比亞迪電子（0285）開市報42.1元，跌0.47%。

小米（1810）平上市高位38.9元，開市報38.9元，升1.57%。

澳門1月賭收按年跌5.6%，農曆新年拖累。

濠賭股

新濠國際發展（0200）開市報4.32元，無升跌。

美高梅中國（2282）開市報10.94元，無升跌。

澳博（0880）開市報2.44元，無升跌。

永利澳門（1128）開市報5.65元，跌0.53%。

銀河娛樂（0027）開市報32元，跌3.76%。

金沙中國（1928）開市報17.6元，跌5.38%。

百強內房1月銷售額2350億人幣，按年跌逾16%。

藍籌內房

中海外（0688）開市報12.1元，跌2.1%。

龍湖（0960）開市報9.53元，跌2.95%。

華潤置地（1109）開市報22.55元，跌4.25%。

小米（1810）汽車單月新增16家門店，2月擬増5新店。平上市高位38.9元，開市報38.9元，升1.57%。

美聯儲一如預期維持利率不變，刪除有關通脹朝目標取得進展措辭。

銀行股

匯控（0005）創52周高，見80元，開市報80元，升0.06%。

恒生銀行（0011）開市報96.55元，跌0.92%。

中銀香港（2388）開市報25.1元，跌0.59%。

本地地產股

新世界發展（0017）開市報4.14元，跌0.72%。

新鴻基地產（0016）開市報68.1元，跌2.44%。

長實集團（1113）開市報32.25元，跌0.62%。

恒地（0012）開市報21.35元，跌1.16%。

信和置業（0083）見52周低7.42元，開市報7.42元，跌0.67%。

華置（0127）無成交，報1.15元。

嘉華國際（0173）無成交，報1.73元。

電盈（0008）7000萬向李澤楷收購《信報》等。開市報4.52元，跌0.22%。

破頂股表現

破頂股包括，ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2010元，開市報2010元，升2.16%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，無升跌；美圖公司（1357）創52周高，見4.3元，開市報4.3元，升2.38%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升56.25%；巨子生物（2367）創52周高，見58元，開市報58元，升0.17%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見38.9元，開市報38.9元，升1.57%；匯控（0005）創52周高，見80元，開市報80元，升0.06%。

破底股方面

創52周低，其中包括，信和置業（0083）低見7.42元，開市報7.42元，跌0.67%；博富臨置業（0225）低見4.67元，開市報4.67元，跌6.6%；ASMPT（0522）低見70.05元，開市報70.05元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，萬順集團控股（1746）創52周高，見0.5元，開市報0.5元，升56.25%；CMON（1792）開市報0.024元，升14.29%；勇利投資（1145）開市報0.135元，升12.5%；弘浩國際控股（8375）開市報4.68元，升11.69%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.245元，升11.36%；恒盛地產（0845）開市報0.011元，升10%；綜合環保集團（0923）開市報0.015元，升7.14%；飲食天王（環球）（8619）開市報0.055元，升5.77%；復興亞洲（0274）開市報0.037元，升5.71%；金山雲（3896）開市報6.28元，升5.55%。

下跌異動股，包括，METASPACEX（1796）開市報1.79元，跌12.68%；華夏以太幣（3046）開市報6.76元，跌12.26%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報14元，跌11.89%；環球戰略集團（8007）開市報0.031元，跌8.82%；鷹輝物流（1442）開市報0.385元，跌8.33%；博時以太幣－Ｕ（9009）開市報0.291元，跌7.91%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報33.62元，跌7.38%；博時以太幣（3009）開市報2.296元，跌7.12%；道和環球（0915）開市報0.168元，跌6.67%；博富臨置業（0225）見52周低4.67元，開市報4.67元，跌6.6%；寶光實業（0084）開市報0.073元，跌6.41%。

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