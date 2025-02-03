恒指今早低開176點或0.88%，報20048點，大市成交金額63億元；國指今早低開68點或0.93%，報7313點。恒生科技指數開市報4699點，跌0.51%。上升股份比例為4.78%，下跌為9.94%，無升跌為85.26%。