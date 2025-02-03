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財新中國1月製造業PMI跌至50.1 見4個月低兼遜預期 新出口訂單續低於50

財新公布，中國1月製造業採購經理指數(PMI)由上月的50.5，跌至50.1，低過市場預期的50.6，及去年同期的50.8。1月份數字雖然是連續第4個月高於50，不過，是去年9月後新低，當月報49.3點。報告稱，由於農曆新年前後生產進入淡季，2025年開年製造業生產經營活動擴張速度放緩。

新出口訂單連續兩個月位於臨界點以下，部分受訪企業反映海外需求低迷。期內，製造業就業仍明顯惡化，就業指數見近5年低。不過，製造業市場信心回升，但仍低於長期平均值。分析指，出口環境或惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，此外，2024年新出生人口數仍位於低位，相關補助獎勵措施亦應盡快回應。

報告內容：

2月3日公布的1月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.1，低於上月0.4個百分點，降至近四個月來最低，但仍維持擴張態勢。

國家統計局近日公布的1月製造業PMI錄得49.1，回落1.0個百分點，時隔三個月再次跌至收縮區間。

從財新中國製造業PMI分項數據看，1月製造業供需擴張加速，生產指數和新訂單指數在擴張區間微升。需求增加主要靠內需拉動，新出口訂單連續兩個月位於臨界點以下，不過1月回升至僅略低於臨界點位置。部分受訪企業反映海外需求低迷，其他廠商則表示因新產品問世而收到更多海外新訂單。分三大品類來看，消費品和投資品出口收縮明顯，中間品出口訂單增加。

儘管供需加速擴張，製造業就業仍明顯惡化。 1月就業指數在收縮區間降至2020年3月來最低，或與員工提前返鄉過年、企業裁員節支有關。用工減少而新訂單增加，積壓業務量指數在擴張區間微升。

由於訂單增加、生產加速，製造業企業仍在增加採購原料，1月採購量指數持續擴張，但幅度放緩。物流效率提高，當月供應商配送時間指數上升至2023年6月來最高。

1月製造業購進物價指數從擴張區間降至臨界點上，部分企業反映原料成本上升，但也有部分供應商提供折扣，因而整體成本水準維持不變。接近農曆新年，企業讓利促銷，帶動銷售價格下跌，當月出廠價格指數在收縮區間降至近一年半以來最低。

製造業市場信心回升。 1月生產經營預期指數在榮枯線以上反彈，但仍低於長期平均值。參與調查的企業普遍稱，業務拓展力度加大，疊加政策支持，將帶動未來一年的銷售增長；但美國加徵關稅預期下仍有部分廠商擔憂產出和貿易前景。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業供求增長加快，物流運作流暢，企業主動回補庫存，購買量持續增加。挑戰則主要來自就業的大幅收縮、外需不振、物價水準低迷。 2024年9月起陸續推出的一系列漸進政策落實，助推2024年全年經濟增長目標任務順利完成。在新的一年裡，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩。海外政策不確定性增加背景下出口環境或惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對此應做好充分準備，並根據客觀情勢變化及時調整。當前，國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配所得應為政策重點。此外，2024年新出生人口數仍位於低位，相關補助獎勵措施亦應盡快回應。