離岸人民幣曾貶值最多0.7%，是2024年12月31日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.74%。今曾貶值至7.3734元，是2022年10月25日7.3749元後最弱。現報7.3542元，升0.44%。

彭博社報道，高盛表示，在岸市場周三重新開市時，中國可能會允許人民幣兌美元中間價走弱至7.3，而在岸人民幣現匯價格最終將跌向7.40-7.50。預計交易員將在價格中計入額外關稅的不確定性，這將維持美元/在岸人民幣的上行壓力。

鑒於疲軟的國內經濟和持續放鬆貨幣政策的必要性，高盛預計中國一季度將降準50個基點，但人行有可能會通過回購等低調的工具來管理銀行間流動性，而跳過類似降準這樣高調的寬鬆工具。

高盛亦指，推動美元走強的因素還包括美國對加拿大和墨西哥加徵關稅的幅度超出預期，以及針對中國的關稅給在岸人民幣帶來特殊走弱壓力，對中國商品加徵10%的關稅低於高盛最初採用的20%的基線，但對加拿大和墨西哥的關稅實際上超出了預期，因為基線假設是它們不會發生。

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