美國國務院發布的魯比奧與巴拿馬總統穆利諾(Jose Raul Mulino)、外交部長Javier Martinez-Acha會談聲明顯示，「中國共產黨目前對巴拿馬運河地區的影響和控制地位對該運河構成威脅，違反了《巴拿馬運河永久中立和運營條約》」。

聲明稱，魯比奧「明確表示這種現狀是不可接受的，如果不立即做出改變，美國將需要採取必要措施保護在巴拿馬運河條約下的權利」。

穆利諾則表示，「我沒有感覺到對條約或其有效性的任何真正威脅，更不用說使用軍事力量接管運河的威脅。我沒有感覺到這一點」。不過，穆利諾亦作出讓步，稱該國不會重新參與中國的「一帶一路」倡議，巴拿馬成為第一個這樣做的拉丁美洲國家。穆利諾稱，巴拿馬官員建議派遣一個「技術團隊」來「解決」有關運河的一切需要解決的問題。穆利諾周日重申，該國不會放棄對運河的控制。

此外，巴拿馬運河管理局於網站上公布，向魯比奧表達了其與美國海軍合作優化美國海軍艦艇通過巴拿馬運河的通行優先權的意圖。

2017年，巴拿馬上屆政府斷絕了與台灣的外交關係，承認「一個中國」。中國外交部表示，中國將始終尊重巴拿馬對運河的主權，並承認運河是一條永久中立的國際航道。

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