港元現報7.7951元貶值27點子，曾貶值最多31點子，報7.7955元，亦曾貶值最多15點子，報7.7939元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.74點子至3.65452%，是1月24日後最低；1星期HIBOR跌59.57點子至3.65512%，是1月21日後最低；2星期HIBOR跌15.67點子至3.65369%，是2024年9月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.51點子至3.76839%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌2.16點子至3.90566%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌1.4點子至3.92583%，是2022年9月14日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增54.3億元，至總數19945.31億元，是2022年7月20日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增49.4億元，至總數6336.25億元，創紀錄新高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變。收市總結餘為446.37億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.9億元，至總數13028.82億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減3.46億元，至總數12050.33億元，是1月21日後最低。

美匯美息

美元指數現報109.799升值1.429點或1.32%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31308%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4839%，終止單日收窄，利差是2025年1月24日後最闊，當日差距為-0.5097%。

對上一次終止單日收窄，是2025年1月28日，當日利差報-0.4812%。

其他報道

美稱捍衛運河權利 巴拿馬：不會重新參與「一帶一路」 優化與美國海軍合作

據報OpenA及軟銀聯手打造日本AI基礎設施

以太坊曾跌逾26% 比特幣亦曾跌逾5%

離岸人民幣貶值至逾兩年最弱 高盛料在岸價將貶至7.5

財新中國1月製造業PMI跌至50.1 見4個月低兼遜預期 新出口訂單續低於50

傳摩通私銀拒新世界股票作抵押融資 新世界股價曾跌3.4%

特朗普：對歐盟徵收關稅「肯定會發生」

恒指低開176點 科指跌0.5% 下試10天線 金沙跌5% 小米創新高

金沙中國第四季EBITDA跌12% 全年升4.9%

特朗普稱聯儲局上周維持利率不變決定「正確」

夜期高水206點 南北水暫停 美期亞股跌

美加徵關稅 加元創03年以來最弱 墨西哥披索近3年最弱