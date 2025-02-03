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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見4個月低 貨幣基礎兩年高

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌9.33點子至3.73589%，是2024年9月20日後最低，當日報3.64548%。對上一次連跌2日是1月22日，當日拆息報3.88244%。

港元現報7.7951元貶值27點子，曾貶值最多31點子，報7.7955元，亦曾貶值最多15點子，報7.7939元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.74點子至3.65452%，是1月24日後最低；1星期HIBOR跌59.57點子至3.65512%，是1月21日後最低；2星期HIBOR跌15.67點子至3.65369%，是2024年9月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.51點子至3.76839%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌2.16點子至3.90566%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌1.4點子至3.92583%，是2022年9月14日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增54.3億元，至總數19945.31億元，是2022年7月20日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增49.4億元，至總數6336.25億元，創紀錄新高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變。收市總結餘為446.37億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增4.9億元，至總數13028.82億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減3.46億元，至總數12050.33億元，是1月21日後最低。

美匯美息

美元指數現報109.799升值1.429點或1.32%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31308%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4839%，終止單日收窄，利差是2025年1月24日後最闊，當日差距為-0.5097%。

對上一次終止單日收窄，是2025年1月28日，當日利差報-0.4812%。

 

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