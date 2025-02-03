香港黃金交易所（原金銀業貿易場）今日舉行新春開市儀式，主席張德熙表示，黃金日漸成爲全球熱門話題，金價受地緣政治、息口下降趨勢及貿易戰等因素影響，現時金價「高處未算高」，預計蛇年黃金價格或繼續攀升，很大可能挑戰每盎司3000美元。他預計，金價大幅回落機會不大，上升及下降機會百分比大致為7比3。
張德熙表示，今年全球實物黃金交易量將較上年上升30%，而香港實物黃金交易量將上升10%至15%。 他續指，香港黃金交易所自上年註冊成立後，已接獲多間海外及內地機構及銀行查詢入會事宜，但現時暫時未有新機構入會。
黃金倉儲方面，張德熙表示，今年依然會推進選址及邀請持份者提出意見。他強調，金庫選址需考慮便利性及安全性，認爲北部都會區各項配套可以承載金庫功能，不過該過程較漫長且並不簡單，期望於2027年開始構建，目前第一步是擴大機場金庫。他又提到，數碼黃金GoldZip （XGZ）目前已在新加坡註冊，估計將於今年首季開始營運。他提到，正與虛擬貨幣的交易所接觸，籌備將數碼黃金從新加坡轉至香港落地。
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