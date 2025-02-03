天譽置業（0059）公布，百慕達最高法院商事法庭首席法官因行政原因已重新安排公司的清盤呈請聆訊至2025年2月6日（星期四）（百慕達時間）進行審理。另公司董事會確實相信公司的重組已不再可行，並認為百慕達法院在聆訊上頒令對公司進行清盤才符合公司債權人的最佳利益。
集團指，儘管公司在過去兩年半的時間裡做出了努力，但公司仍未能獲得任何資金來支持重組及解決公司的財務問題。更糟的是，即使能獲得重組資金，但在中國房地產市場持續 低迷的情況下，公司業務已惡化，無法按最初計劃產生預期的銷售收益以履行百慕達計劃及香港計劃項下的付款義務 ，以便為公司債權人提供更好的回報。
有鑑於上述原因，天譽置業董事會表示，合理、誠信地認定，在日期為2023年9月29 日的重組支持協議的終止日期之前，沒有合理的希望成功完成相關計劃。 因此，董事會於2025年1月24日通過決議，決定並通知聯合臨時清盤人，董事會不反對聯合臨時清盤人在原定於2025年1月31日舉行的百慕達法院聆訊上不再尋求進一步延期。 董事會確實相信公司的重組已不再可行，並認為百慕達法院在聆訊上頒令對公司進行清盤才符合公司債權人的最佳利益。
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