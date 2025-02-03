美國對中加墨三國加徵關稅，加上「肯定」會對歐盟加徵關稅，環球股匯均急挫，今早財新公布的內地製造業PMI遜預期兼見4個月低，恒指低開後跌幅擴大，內地今早續休市，高盛料周三復市後，人民幣中間價或貶至7.3，最終在岸價或見7.5。北水休市。恒指、國指見1個月最大跌幅，科指則見兩個月最大跌幅，三大指數齊見逾一周低。
恒指今早低開176點，高位跌48點，低位跌460點，高低波幅412點。上升股份比例為16.08%，下跌為39.14%，無升跌為44.76%。
恒指半日跌149點或0.74%，報20075點，大市成交金額786億元；國指跌59點或0.81%，報7322點。恒生科技指數收報4691點，跌0.67%。
藍籌股成交金額453.56億元，佔大市成交57.7%；科指成份股成交金額333.95億元，佔大市成交42.48%；國指成份股成交金額387.13億元，佔大市成交49.25%。
24隻雙櫃台股，總成交1.05億元人民幣，相當於約1.11億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額增加95.8%，至94.39億元，佔大市成交11.99%。牛熊證成交金額57.95億元，增加104.34%；窩輪成交金額36.44億元，增加83.59%。
藍籌13隻升，67隻下跌，3隻無升跌。中芯國際（0981）升7.63%，收報40.9元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌6.86%，收報29.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報40.9元，升7.63%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報14.68元，跌10.16%。
恒指曾跌穿10天線(19918.37點)、100天線(19778.61點)。科指曾跌穿10天線(4604.26點)。
傳摩通私銀拒新世界股票作抵押融資 新世界（0017）股價曾跌3.4%。收報4.1元，跌1.68%。
金沙中國（1928）第四季EBITDA跌12% 全年升4.9%。收報17.46元，跌6.13%。
資本策略（0497）供股加發債籌19.9億元。收報0.08元，跌5.88%。
優必選（9880）6名管理層上周一增持，全體管理層或再增持股份。收報72.8元，升2.1%。
長城汽車（2333）1月銷量按年跌22.2%。收報12.16元，跌3.95%。
創維（0751）委任副總裁吳啟𣔎為執董。收報2.63元，跌2.23%。
比亞迪（1211）1月銷量按年升49%。收報270.8元，跌0.81%。
吉利（0175）1月汽車銷量按年升25%。收報14.32元，升0.14%。
理想汽車（2015）1月交付按年跌近4%。收報86.1元，跌6.31%。
蘋果首季營業額升4%勝預期，大中華市場跌11%。郭明錤：iPhone若不改變策略，明年收入將見中個位數下跌。
丘鈦（1478）收報7.69元，跌0.77%。
舜宇（2382）收報69.85元，升0.72%。
高偉電子（1415）收報25.4元，跌1.17%。
通達（0698）收報0.08元，升1.27%。
瑞聲（2018）創52周高，見41元，收報40.9元，升2.25%。
比亞迪電子（0285）收報42.1元，跌0.47%。
小米（1810）平上市高位39.2元，收報38元，跌0.78%。
澳門1月賭收按年跌5.6%，農曆新年拖累。
濠賭股
新濠國際發展（0200）收報4.12元，跌4.63%。
美高梅中國（2282）收報10.56元，跌3.47%。
澳博（0880）收報2.37元，跌2.87%。
永利澳門（1128）收報5.45元，跌4.05%。
銀河娛樂（0027）收報31.1元，跌6.47%。
金沙中國（1928）收報17.46元，跌6.13%。
百強內房1月銷售額2350億人幣，按年跌逾16%。
中海外（0688）收報11.96元，跌3.24%。
龍湖（0960）收報9.56元，跌2.65%。
華潤置地（1109）收報22.7元，跌3.61%。
小米（1810）汽車單月新增16家門店，2月擬増5新店。平上市高位39.2元，收報38元，跌0.78%。
美聯儲一如預期維持利率不變，刪除有關通脹朝目標取得進展措辭。
銀行股
匯控（0005）創52周高，見80.25元，收報79.85元，跌0.13%。
恒生銀行（0011）收報96.55元，跌0.92%。
中銀香港（2388）收報25.1元，跌0.59%。
新世界發展（0017）收報4.1元，跌1.68%。
新鴻基地產（0016）收報69.8元，無升跌。
長實集團（1113）收報32.25元，跌0.62%。
恒地（0012）收報21.95元，升1.62%。
信和置業（0083）見52周低7.34元，收報7.46元，跌0.13%。
華置（0127）收報1.13元，跌1.74%。
嘉華國際（0173）收報1.7元，跌1.73%。
電盈（0008）7000萬向李澤楷收購《信報》等。收報4.6元，升1.55%。
破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見78.4元，收報77.25元，升1.64%；巨子生物（2367）創上市新高，見59元，收報56.55元，跌2.33%；金山雲（3896）創上市新高，見8.18元，收報8元，升34.45%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見442元，收報432.6元，升3.99%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見36.85元，收報35.9元，升0.7%；毛戈平（1318）創上市新高，見74.75元，收報74.55元，升4.85%；腦動極光（6681）創上市新高，見4.99元，收報4.89元，升11.14%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見145.4元，收報144.15元，跌0.83%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2010元，收報1996元，升1.45%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1146.7元，收報1146.6元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1109.15元，收報1109.15元，升0.06%；價值黃金（3081）創上市新高，見65.96元，收報65.6元，升1.89%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見908.6元，收報908.6元，升0.29%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058.4元，收報1058.4元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.85元，收報1085.55元，跌0.02%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1884元，收報1884元，升2.28%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.385元，收報0.37元，升5.71%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.93元，收報3.9元，升0.52%；國華（0370）創52周高，見0.54元，收報0.48元，跌4%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.14元，收報2.1元，跌0.47%；美圖公司（1357）創52周高，見4.35元，收報4.2元，無升跌；粵豐環保（1381）創52周高，見4.79元，收報4.74元，跌0.21%；盛諾集團（1418）創52周高，見0.325元，收報0.325元，升3.17%。
破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見39.2元，收報38元，跌0.78%；金山軟件（3888）創52周高，見41.1元，收報40.8元，升4.35%；匯控（0005）創52周高，見80.25元，收報79.85元，跌0.13%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.98元，收報0.99元，跌2.94%；華油能源（1251）低見0.106元，收報0.11元，跌4.35%；快餐帝國（1843）低見0.123元，收報0.124元，跌8.15%；出門問問（2438）低見0.435元，收報0.47元，升1.08%；宜搜科技（2550）低見3.26元，收報3.48元，跌15.53%；太美醫療科技（2576）低見3.02元，收報3.11元，跌6.89%；華津國際控股（2738）低見0.5元，收報0.59元，跌10.61%；海吉亞醫療（6078）低見11.98元，收報12.36元，跌2.52%；飛天雲動（6610）低見0.248元，收報0.255元，跌3.77%；中國蜀塔（8623）低見0.112元，收報0.113元，跌2.59%。
34隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；美麗華酒店（0071）低見8.71元，收報8.71元，跌0.91%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，跌2.22%；信和置業（0083）低見7.34元，收報7.46元，跌0.13%；新興光學（0125）低見0.37元，收報0.375元，升1.35%；順豪物業（0219）低見0.57元，收報0.57元，跌6.56%；博富臨置業（0225）低見4.67元，收報4.67元，跌6.6%；莊士中國（0298）低見0.083元，收報0.083元，跌8.79%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.74元，跌3.9%；ASMPT（0522）低見70.05元，收報72.75元，升2.39%。
異動股
上升異動股，包括，萬順集團控股（1746）創52周高，見0.66元，收報0.455元，升42.19%；金山雲（3896）創上市新高，見8.18元，收報8元，升34.45%；勝龍國際（1182）收報0.63元，升29.9%；承輝國際（1094）收報0.48元，升26.32%；恒益控股（1894）收報0.039元，升21.88%；金涌投資（1328）收報0.065元，升20.37%；佳辰控股（1937）收報0.39元，升20%；信星集團（1170）收報0.78元，升18.18%；勇利投資（1145）收報0.14元，升16.67%；ＪＳ環球生活（1691）創52周高，見2.22元，收報2.14元，升16.3%；多想雲（6696）收報0.236元，升16.26%。
下跌異動股，包括，博時以太幣－Ｕ（9009）收報0.247元，跌21.84%；華夏以太幣－Ｕ（9046）收報0.772元，跌21.7%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）收報0.783元，跌21.46%；華夏以太幣－Ｒ（83118）收報5.645元，跌21.38%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見5.01元，收報6.1元，跌20.83%；嘉實以太幣（3179）創上市新低，見5.33元，收報6.15元，跌20.8%；ＦＡ南方以太幣（3068）收報12.62元，跌20.58%；博時以太幣（3009）收報1.966元，跌20.47%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.104元，跌16.8%；中國金屬利用（1636）收報0.1元，跌16.67%；潤歌互動（2422）收報0.51元，跌16.39%。
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