美國對中加墨三國加徵關稅，加上「肯定」會對歐盟加徵關稅，環球股匯均急挫，今早財新公布的內地製造業PMI遜預期兼見4個月低，恒指低開後跌幅擴大，內地今早續休市，高盛料周三復市後，人民幣中間價或貶至7.3，最終在岸價或見7.5。北水休市。恒指、國指見1個月最大跌幅，科指則見兩個月最大跌幅，三大指數齊見逾一周低。