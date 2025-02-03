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余偉文：關稅對全球經濟及通脹影響有待觀察 本港整體利率朝減息方向走

金管局總裁余偉文表示，現時貿易關稅措施開展，而未來相關反制措施對全球經濟，以及關稅摩擦對於通脹影響仍為未知之數，他提到關稅措施亦令美聯儲減息步伐暫停，仍有待觀察有關的發展，但他預料本港利率走勢會與美聯儲一樣，朝著減息方向走，其步伐及幅度則為不明朗。余偉文表示，貿易戰或貿易摩擦將影響環球供應鏈，不會有經濟體有好處，他稱「唔會有贏家。」

余偉文續指，關稅措施或對港出口或多或少有影響，但本港出口多元化，另內地推出支持經濟的措施，對港經濟及出口起提振及支持作用。

港樓方面，余偉文稱港樓受多個因素影響，包括港樓住宅樓庫存、貿易摩擦對影響投資者購置物業意慾的影響、減息及人才投資移民計劃等，建議市民購置物業及借貸時留意利率不明朗因素。

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