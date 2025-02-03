余偉文續指，關稅措施或對港出口或多或少有影響，但本港出口多元化，另內地推出支持經濟的措施，對港經濟及出口起提振及支持作用。

港樓方面，余偉文稱港樓受多個因素影響，包括港樓住宅樓庫存、貿易摩擦對影響投資者購置物業意慾的影響、減息及人才投資移民計劃等，建議市民購置物業及借貸時留意利率不明朗因素。

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